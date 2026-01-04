Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılıkları açıkladı: 'Yollarımızı ayırma kararı verdik'

Türkiye Süper Kupası yarı finalinde Galatasaray ve Trabzonspor yarın Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Trabzonspor maçının zor geçeceğini söyleyerek, "Gaziantep şehrine teşekkürler öncelikle. Hem benim hem Fatih Hocanın geçmişi var burada. Bizim için Süper Kupa önemli, değerli. Galatasaray olarak birçok defa bu kupayı kazandık. Her kupa bizim için değerli. Bu zaman, iki takım için de zor zamanlar. Afrika Kupası, ligdeki yoğun tempo ve sakatlık sayıları, kadro kurmak zorlandığımız zamanlar. İki takım için de bu geçerli. Bu zaman Trabzonspor için daha geçerli belki. Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah" dedi.

Okan Buruk zor bir dönemden ve yoğun maç temposundan geçtiklerini dile getirirken, "Kamp dönemi yapamadık. Birkaç antrenman yaptık. Oyuncular biraz dinlendi. Yoğun tempodan çıktılar. Maç haftası gibi bir şey oldu bizim için. Bir kamp dönemi geçirsek daha farklı bir şeyi var ilerleyen dönemler için. Şu andaki durum itibarıyla biraz daha hazırlık maçı görmek... Tabii önemli maçlar ama sezona hazırlık maçı gibi görmek lazım. Sakatlık riski olması, lig için, Avrupa için... Buralara inşallah sakatlıksız girmek önemli ve değerli. Oralara hazırlanmak daha değerli olabilirdi. Hazırlık gibi ama çok ciddi bir hazırlık gibi... En iyi kadromuzla çıkacağız ama bir yandan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirme maçı gibi olacak. En önemlisi maçı sakatlıksız geçirmek" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK AYRILIKLARI AÇIKLADI

Okan Buruk konuşmasında Galatasaray taraftarına çağrıda bulundu. Buruk birlik ve beraberliğe vurgu yaparken, "Bir yarış var. Bu yarışta Galatasaray taraftarının desteğine ihtiyacımız var. Bu birlikteliğe çok ihtiyacımız var. Beraberlik duygumuzu yakalayabilmek için çok güçlü olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Kaosa değil, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birbirimize çok sıkı sarılmamız gerekiyor. Çok önemli bir aydayız ve bu ayda birlikte olmaya çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Öte yandan Okan Buruk, Berkan Kutlu'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Buruk, “Berkan Kutlu, bize veda etti. Ona teşekkür etmek istiyorum son 3 sende bize verdiği emeklerden dolayı. Bunun yanında Yusuf Demir ile yollarımızı ayırma kararı verdik. Kadromuza da destek olacak oyuncuları katmaya çalışıyoruz" dedi.

"BU HİKAYENİN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN..."

Mauro Icardi ise basın toplantısında kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Arjantinli yıldız, "Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli, bir yarı final. Bir yandan maç üstüne maç oynuyoruz. Bunun arasında yarı finale adapte olmamız gerekiyor. Galatasaray olarak kupayı kazanmamız gerekiyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık, maçta da büyük bir rakibe karşı oynayacağımızın farkında olarak sahaya çıkmak ve finale yükselip kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getirirken, "Zor bir sakatlık yaşadım. İyi döndüm diyebiliriz 7-8 ay içerisinde. Bu süreç içinde tedavimde sağlık ekibi ve teknik ekip bana çok destek oldu, çok yardımcı oldu. Dakikalar da almaya başladım. Şu an çok daha iyi noktadayım. Hagi'nin mektubu benim için büyük bir onur. Bir döneme imza atmış büyük bir insan. Galatasaray ailesi için önemli bir kişilik. Onun rekorunu kırmak büyük bir onur. İleride de benim rekorum kırılacak, bu da futbolun güzel yanlarından bir tanesi. Ben bu hikayenin parçası olduğum için büyük bir onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.