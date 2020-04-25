'Çin, Kuzey Kore liderinin tedavisi için ülkeye sağlık heyeti gönderdi' iddiası
Çin hükümetinin, kalp ameliyatı sonrası durumunun ağır olduğu iddia edilen, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un tedavisi için ülkeye sağlık heyeti gönderdiği iddia edildi.
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un ölümle pençeleştiği iddiası uluslararası basınının gündemine oturdu.
Bir süredir kameraların karşısına çıkmayan Kim’in, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve durumunun ağır olduğu öne sürülmüştü. Kuzey Kore’den resmi bir açıklama yapılmasa da, dün sosyal medyada iddiaları bir adım öteye taşıyanlar 36 yaşındaki Kim’in hayatını kaybettiğini savundu.
TRUMP İNANMAMIŞTI
Kim’in yerine geçecek kişi için spekülasyonlar yapılırken, Çin’den flaş bir adım geldi. Reuters’ın haberine göre aralarında doktorların da bulunduğu bir heyet, Kim’in durumunu netleştirmek için Kuzey Kore’ye gönderildi.
ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma nedeniyle zaman zaman gerilim yaşadığı Kim’in durumuyla ilgili iddialara inanmadığını söylemişti.
Video Haberler
- Mahalleli evden çaldı o oynadı
- Güney Afrika Devlet Başkanı'nın zor anları
- Avrupa'da ilk koronavirüs aşısı böyle yapıldı!
- Acun Ilıcalı'ya meydan okudu, hastanelik oldu!
- İnanılmaz anlar! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu
- Rus doktorun yardım çığlığı! O anları böyle görüntüledi
- Anne ve bebeğin dehşet anları kamerada
- Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı
- Cem Yılmaz şaşkına döndü: Birazcık kork, endişelen!
- Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen