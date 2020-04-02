Çin’de 640 bin nüfuslu kasaba karantina altına alındı: Gizli taşıyıcılardan endişeleniliyor!

02 Nisan 2020 Perşembe, 20:57



Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Çin'in merkezinde bulunan 640 bin nüfuslu Jia kasabası korona virüs nedeni ile tekrardan karantina altına alındı.

GİZLİ TAŞIYICILAR

Yetkililer, bir kadının başka bir rahatsızlık için gittiği doktordan korona virüs kapması nedeni ile kasabanın tekrardan karantina altına alındığını bildirirken, doktorun korona virüs taşıdığını fakat hiçbir belirti göstermediğini ifade etti. Yetkililer, gizli taşıyıcıların salgının yeniden yayılmasında büyük rol oynadığını kaydederken, birçok kişinin korona virüs taşıdığından haberi olmadığını vurguladı.

Yetkililer, Jia kasabasında yaşayanların evde kalmalarını isteyen bildiriler dağıtırken, halkın evden ancak özel izin ile çıkabileceklerini ifade etti. Çinli yetkililer, alınan tedbirler kapsamında maske takmanın ve ateş ölçülmesinin zorunlu olduğunun aktarırken, araç trafiğine de sınırlama getirdi.

Geçtiğimiz hafta Hubei eyaletinde seyahat kısıtlamaları kaldırmış, ancak işçilerin komşu şehre çalışmaya gitmelerine izin vermemek için yollar polis tarafından kapatılmıştı. Halk işe gitmelerinin engellenmesi üzerine polis arabalarını ters çevirerek zarar vermişti.