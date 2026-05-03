Kahramanmaraş'taki okul saldırısından haftalar sonra bir acı haber daha: 11 yaşındaki Almina hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.
Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu bugün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Almina'nın ölümüyle hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a, olayda ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi. Saldırıda yaşanan arbede sırasında saldırgan İsa Aras Mersinli de hayatını kaybetmişti.
Almina Ağaoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağaoğlu, otopsinin ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.