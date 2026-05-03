Samsunspor maçı sonrası... Okan Buruk'tan flaş Günay Güvenç kararı

Galatasaray'da Günay Güvenç, Samsunspor maçına gördüğü kırmızı kartla damga vurdu. Deneyimli kaleci, sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne elendiği maçta da ıslıklanmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Günay Güvenç'in bileti kesildi. Okan Buruk'un 34 yaşındaki kaleciyi yeni sezon planlamasına dahil etmediği belirtildi.

Günay Güvenç, Galatasaray formasıyla toplam 35 maça çıktı. Güvenç bu karşılaşmalarda 33 kez topu ağlarında görürken, 11 kez de kalesini gole kapadı.