Samsunspor maçı sonrası... Okan Buruk'tan flaş Günay Güvenç kararı

3.05.2026 16:03:00
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, sarı kırmızılı ekiple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Günay Güvenç'i yeni sezon planlamasına dahil etmediği iddia edildi.

Galatasaray'da Günay Güvenç, Samsunspor maçına gördüğü kırmızı kartla damga vurdu. Deneyimli kaleci, sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne elendiği maçta da ıslıklanmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Günay Güvenç'in bileti kesildi. Okan Buruk'un 34 yaşındaki kaleciyi yeni sezon planlamasına dahil etmediği belirtildi.

Günay Güvenç, Galatasaray formasıyla toplam 35 maça çıktı. Güvenç bu karşılaşmalarda 33 kez topu ağlarında görürken, 11 kez de kalesini gole kapadı.

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: 'Beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara...' Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi. Yıldırım, "Hala beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara, oyuncularım sahada muhteşem bir cevap verdi." dedi.
Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk havasına girip kepenk indirmiş' Spor yazarları, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.
Eski hakemler Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Maçta izlerken çok net kırmızı demiştim ama...' Eski hakemler, Samsunspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Trio ekibi, karşılaşmanın en kritik pozisyonu olan Günay Güvenç'in kırmızı kartında fikir ayrılığına düştü.