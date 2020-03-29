Çin'den koronavirüs salgınında ‘ikinci dalga’ uyarısı
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu sözcüsü Mi Feng, ülkede iç salgın büyük ölçüde kontrol altına alınmışken, dışarıdan gelen çok sayıda virüslü vakanın, ikinci bir enfeksiyon dalgası riski yarattığını duyurdu.
Sözcü Mi açıklamasında, hastalığın çıkış noktası olan Wuhan'a, denizaşırı ülkelerden toplam 693 yeni vaka geldiğini, bunun da "yeni ve nispeten daha büyük bir enfeksiyon dalgası" olasılığı yarattığını açıkladı.
PEKİN RİSK ALTINDA
Wuhan'a gelen 693 virüslü vakanın yaklaşık dörtte birinin Pekin'den geldiği bildirildi. Pekin yerel idare sözcüsü Xu Hejian gazetecilere demecinde, başkent Pekin'in risk altında olduğunu söyledi ve ekledi, “Her şeyin yolunda gittiğini söyleyebileceğimiz bir zaman değil.”
Çin anakarasında bugüne dek toplam 81.439 kişi enfeksiyon kaparken 3.300 kişi de salgına bağlı olarak yaşamını yitirdi.
1 HAFTADA 313 İTHAL VAKA
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu son yedi gün içinde, Çin'e dışarıdan gelen 313 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesine karşın sadece altı teyit edilmiş yurtiçi vaka olduğu bildirdi.
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