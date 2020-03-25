Cinsel suçlara af ısrarı

25 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

AKP’nin muhalefet partilerinin görüşüne sunduğu infaz paketinde uyuşturucu ve cinsel suçlarda infaz oranının yüzde 75’ten (dörtte üç) yüzde 67’ye (üçte iki) düşürülmesi ve bu suçların bir kereye özgü getirilecek 3 yıllık denetimli serbestlik hükmünden yararlandırılmasnın öngörülmesi tartışılıyor. AKP’nin muhalefetin itirazlarına rağmen geri adım atmaması ve düzenlemenin TBMM’den bu şekilde çıkması durumunda cinsel suçlarla ilgili olarak tablo şöyle olacak:

- Cinsel saldırı suçu: Türk Ceza Yasası’nın ‘cinsel saldırı’ suçunu düzenleyen 102. maddesinin “fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur” hükmünü düzenleyen ikinci maddesinden hüküm giyenler de indirim kapsamına alınıyor. Buna göre en az 12 yıl verilecek bir cezanın infazı, 9 yıl yerine 8 yıl olarak uygulanacak. Cezasının bitmesine 3 yıl kalanlar infaz paketinin çıkmasıyla tahliye edilecek.

- Çocukların cinsel istismarı: Türk Ceza Yasası’nın ‘çocukların cinsel istismarı’ başlıklı 103. maddesine göre çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Paketin çıkması durumunda 8 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, 6 yıl yerine 5 yıl 3 ay, 15 yıl ceza alırsa 11 yıl yerine 10 yıl cezaevinde yatacak. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası veriliyor. İnfaz paketine göre, bu suçtan 1 Mart’ta 3 yıl ceza alan bir kişi denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıktığı için hemen tahliye olacak. Tüm bu suçlarda cezaevinde halen yatan hükümlülerden yapılacak infaz indiriminden sonra 3 yıl süresi kalanlar tahliye edilecek. Çocukların cinsel istismarında ölümüne neden olanlara verilen ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası 39 yıl, ömürboyu hapis cezasının infazı da 33 yıl olarak uygulanıyor. Bu sürelerde herhangi bir indirim öngörülmüyor, ancak cezasının bitmesine 3 yıl kalanların tahliyesinin önü açılıyor.

- Reşit olmayanla cinsel ilişki: Türk Ceza Yasası’nın ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ başlıklı 104. maddesine göre, suçun mağdur ile evlenme yasağı bulunan kişi ya da evlat edinme öncesi bakımını üstelenen kişi tarafından işlenmesi durumunda 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veriliyor. İnfaz paketinde, bu suç da dörtte üç yerine üçte ikilik indirim ve 3 yıllık denetimli serbestlik kapsamına alınıyor.

- Erken yaşta evlilikler de kapsamda: Pakette, cinsel istismar suçlarının kapsama alınması, AKP’nin bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü erken yaşta evliliklere af getirilmesine ilişkin çalışmalarını da ilgilendiriyor. Tam olarak bir af olmasa da bu suçtan hüküm giyenlerin cezaları düşecek, cezalarının bitmesine 3 yıl kalanlar tahliye edilecek.