11 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu: Kardeşi ve kuzeni gözaltında!

20.01.2026 16:52:00
Güncellenme:
AA
Aksaray'da 11 yaşındaki çocuk, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekipleri, çocuğun kardeşi ve kuzeni B.S'yi (18) gözaltına aldı.

Ankara'da yaşayan H.K, ailesiyle yarıyıl tatilini geçirmek için Sağlık beldesinde yaşayan anneannesinin evine geldi.

Komşularına giden anne ve anneanne eve döndüğünde çocuğu tüfekle vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

KARDEŞİ VE KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemenin ardından H.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, çocuğun kardeşi ve kuzeni B.S'yi (18) gözaltına aldı.

İlgili Konular: #Çocuk #ölü bulundu