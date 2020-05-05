Çocuğa cinsel istismardan açığa alındılar
Çorum'un Kargı ilçesinde görev yapan bir Müftü Yardımcısı ile İlçe Müftüsünün şoförünün çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla açığa alındığı bildirildi.
Çorum'un Kargı ilçesinde görev yapan Müftü Yardımcısı F.K. ile müftünün şoförü H.B.A. ilçede bir çocuğa cinsel istismarda bulundu. K.T. isimli çocuğun şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, F.K. ve H.B.A. açığa alındı.
odaTV'den Servet Seyfettin Mete'nin haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerin iki hafta önce Kargı’ya geldiği ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan olayın duyulması üzerine yaklaşık 2 hafta önce Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müfettişlerin ilçeye geldiği ve soruşturmanın derinlemesine sürdüğü öğrenildi.
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