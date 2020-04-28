‘Çocuk Mustafa’, ‘İnsan Atatürk’...

28 Nisan 2020 Salı, 02:00

Oyuncu Eda Özdemir'in yazdığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan vefatına kadar yaşamını masalsı bir anlatımla sunan “Çocuk Mustafa 1881” albümü Levent Üzümcü’nün sesiyle çocuklara sesleniyor.

Tiyatro ve dublaj sanatçılarından oluşan 30 kişilik ekip, 5 bölümlük masalda, Ali Rıza Bey, Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule- Naciye, okul müdürü Şemsi Efendi, arkadaşı Ömer Naci, Rauf Orbay, Kazım Karabekir Paşa nice önemli kahramanları çocuk, genç ve devlet adamı olan Mustafa Kemal’i seslendirerek hayat verdi.

Çocukların görsel, işitsel ve kinestetik zekâlarını geliştirmek üzere işlenmiş bu eğitsel ve öğretici masal, uzun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünü. Masalın her aşamasında konusunda uzman birçok sanatçının, psikolog, pedagog ve çocuk gelişimi uzmanının katkısı var.

Projenin arkasında duran isim ise Hasan Akkiraz. Özdemir, “Hasan Akkiraz ile Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğu üzerine konuştuk, yapmak istediğim projeyi anlattım. Hiç düşünmeden tamam dedi. Bilgisi, iş deneyimi ve şirketi Akkirazmusic ile projenin her aşamasında, arkasında oldu. Konsept Danışmanı olarak da, gelecek projelerin içeriklerini belirlemişti. Aklına güvendiğim farklı insanlar oldu fakat bu işi yapmamak üzerine cesaret kırıcı tavırlar sergilediler. Açıkçası Hasan Akkiraz’ın benim vizyonuma olan katkıyı ve saygıyı başka kimselerden göremedim.

‘BİLGİ VE GÖRSEL VERİ AZ’

Ortak çıkış noktamız, Atatürk’ün çocukluğuna dair çok fazla bilgi ve görsel veri olmaması ayrıca direnç gösteren bir kesimin olması, projenin çıkış noktası oldu” diyor.

Özdemir, masalımız, Mustafa’yı, insan Mustafa’yı, çocuk Mustafa’yı, oğul, kardeş, arkadaş Mustafa’yı, öğrenci Mustafa Kemal’i, genç Mustafa Kemal’i, asker Mustafa Kemal’i, vatan için savaşan Mustafa Kemal’i, Gazi Mustafa Kemal’i, Mustafa Kemal Atatürk’ü bugünün çocuklarının anlayacağı, kavrayacağı ve en doğru haliyle özümseyeceği biçimde anlatığının ise altını çiziyor.

Günümüz Türkiyesi’nde toplumda bir kutuplaşmanın olduğunu söyleyen Özdemir, “Atatürk de bu toplumun birleştirici gücü olmasına rağmen, O’nun üzerinden bile bir takım tartışmalar yürütüldüğünü görünce, bunun büyük bir hata olduğunu düşünüp bir şeyler yapmam gerek dedim. Henüz bir kanaat önderi olmadığım için, çıkıp bunu tartışan taraflara anlatmaktansa, mesleğimi ve eğitimimin avantajından faydalanıp, geleceğin teminatı çocuklara, sanatla ulaşmaya bir masalla anlatmaya karar verdim” diyor.

Toplumun büyük çoğunluğunun, Atatürk’ü asker, devlet adamı, kurtarıcı, Cumhurbaşkanı, Baş komutan gibi, hepsinin değerli ve doğru sıfatlarla sevmeyi tercih ettiğini belirten Özdemir, “Bunların merkezinde, hepsinden daha değerli olan ‘İnsan Atatürk' var. Bundan dolayı, Mustafa Kemal’in doğumundan başlayarak çocukluğu, öğrenciliği, ilk gençlik yılları gibi hayatının bütün evrelerini, kronolojik sırayla işleyen, masalsı bir anlatım tercih ettim. Burada amaç çocukların, Atatürk’ün çocuk haliyle kuracakları bağı, sevgi ve empati yoluyla geliştirmeleri” diyor.

Masalın devamında ise; askerliği, savaşları, milli mücadele yılları ve Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen süreç, masalsı dile tarihsel bilgi de eklenerek işlenmiş. İlk bölümde bağ kurdukları karakterin, Türkiye Cumhuriyetini kuran kahraman olduğu, dolayısıyla rol model olarak alınması gerektiği, tek rehberleri olduğu anlatılıyor.

Özdemir, “Atatürk’le bu masal yoluyla tanışan çocuklar, ona duyulan sevginin, bir alışkanlık, toplumsal bir kabul, yasal bir gereklilik olmasından öte, gerçek sevgi saygıyı duyup, takdir ve minnet hakeden bir kahraman olduğunu bileceklerdir” diyor.

‘MUSTAFA KEMAL’İ DAHA ÇOK ANLAMAYA, TANIMAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Hasan Akkiraz, “Değişen iletişim ve öğretim biçimlerimizden en etkili olanı da kuşkusuz sesli kitaplar ve dijital ses ürünleri. ‘Çocuk Mustafa 1881’ bu modelleme biçimi ile dinleyicisine ulaşıyor. Bu bize hem daha geniş bir buluşma alanı hem de ücretsiz edinebilme kolaylığı sağlıyor” diyor.

Ülkemizin kurucusu ve 20. yüzyılın kuşkusuz en karizmatik liderinin hayatının en az bilinen bölümünün çocukluğu olduğunu belirten Akkiraz, “Kitaplarda anlatılan birkaç bilgi dışında bilinen pek de bir şey yok. Oysa Mustafa Kemal dehasının köklerini aramamız gereken asıl yer çocukluğu. Tüm yaşamının şekillenmesinin temellerinin atıldığı yaşadığı bölge, arkadaşları ve çevresi geleceğin de habercisi. Eda Özdemir tarafından yazılan ve koordinatörlüğünde hayata geçen “Çocuk Mustafa 1881” projesine önemli sanatçılar destek verdi. 21. yüzyılda kuşkusuz Mustafa Kemal’i daha çok anlamaya, tanımaya ihtiyacımız var” diyor.

Değişen milli eğitim politikalarının bundan çocukları uzaklaştırdığının altını çizen Akkiraz, yapmamız gereken doğru kaynakları yaratmak diyor ve ekliyor, “Gelecekte ülkemizin her kademesinde görevli olacak gençlerimizin çocukken bu eğitimi almaları için destek olmak da bu projenin başka bir amacı.

Bir dünya liderinin çocukluğundan, dehasını oluşturan çevreden ve geleceği kurma fikirlerinin oluşmasından itibaren tanımak kendi çocuklarımızın geleceği, deha olmasalar da iyi insan, iyi vatandaş, kurucu değerleri bilen ve önemseyen gençler olması için çok önemli. Çocuk Mustafa 1881, bunun için hazırlandı. Sıradan bir ürün değil, amacı olan bir sanat eseri yaratmayı amaç ettik.”

‘NUTUK’UN TEKRAR OKUNMASI LAZIM’

“Çocuk Mustafa 1881” masal albümünde anlatıcı rolünü üstlenen Levent Üzümcü, “Günümüzde çok fazla yanlış anlamaya mahal verecek şeyler olmakta örneğin hiç kimse Nutuk okumuyor artık!” diyor ve ekliyor, “Nutuk’un tekrar okunması lazım, daha anlaşılır tabiriyle tekrar okunması lazım. Cumhuriyetin nasıl kurulduğuyla ilgili, ne bedeller ödendiğiyle, ne türlü zorluklar yaşandığıyla ilgili, nasıl bir Kurtuluş Savaşı yaşadığımızla ilgili en net bilgileri bulabileceğimiz kaynak bu.

Ve günümüzde maalesef Mustafa Kemal ile ilgili Atatürk’le ilgi yani, çok fazla dezenformasyon yapılıyor. İnsanların okumadığı keşfedildiğinden insanların bilmediği şeyler keşfedildiğinden maalesef ki bütün bu yukarı da saymış olduğum bilgilerin hepsi televizyon dizileriyle yanlış bir şekilde halka zikredilmeye başlandı. Halka zerk edilmeye başlandı, daha doğru tabirdir bunu kullanalım. Bende Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçeğiyle ilgili yapılacak her şeye zaten ücretsiz destek veriyorum. Bu da o verdiğim desteklerden bir tanesi. Çok önemsiyorum, dediğim gibi doğru bilgi içeren, halka doğru bilgiyi verecek olan özellikle çocuklarımıza doğru bilgiyi verecek olan bütün bu çalışmalara destek vermeyi bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum ben. Burada arkadaşlarımızı şahane bir iş yaptılar. Bende onun bir parçası olduğum için çok mutluyum” diyor.