CANLI YAYIN: Gençlerbirliği 1-0 Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 17. hafta mücadelesi

22.12.2025 19:07:00
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta ve ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Karşılaşma Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapıyor.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Muçi, Zubkov, Felipe, Sikan.

Canlı | Gençlerbirliği 1-0 Trabzonspor

16' Trabzonspor'da sağ kanattan gelişen hücumda Augusto, savunmayı çalımla saf dışı bırakmayı denedi, ancak Gençlerbirliği savunması kademede başarılı oldu.

12 'Trabzonspor'da Zubkov'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu kaleci Velho, yumrukla uzaklaştırdı.

11 'Trabzonspor'da ceza sahası son çizgisinden içeri girmek isteyen Arif'i savunma engelledi. Trabzonspor, korner kullanacak.

7' SARI KART | Gençlerbirliği'nde Metehan sarı kart gördü.

5' Gençlerbirliği'nde sol kanattan kullanılan korner vuruşunda penaltı noktasında yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

5' GOL | Goutas'ın attığı gol ile Ankara ekibi öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #Gençlerbirliği

