Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçiyor: Defne Samyeli'den açıklama geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bu kapsamda Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay ise tutuklandı.

Akçay ifadesinde Derin Talu, Şeyma Subaşı, Defne Samyeli, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in partiye katılan bazı isimlerden olduğunu iddia etti. Partiler için önceden isim listesi belirlendiğini aktaran Akçay, bazen son an yönlendirmleriyle de yalıya gelenlerin olduğunu belirtti. Akçay ayrıca bu organizasyonlarda aynı barmen ve garson ekibinin görev yaptığını, bu ekibin Bodrum'daki tekne partilerinde de yer aldığını söyledi.

“VE O GECE KEDİMİZ TARKAN’I KAYBETTİK”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklama yapan oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, şu ifadeleri kullandı:

"Kasım Garipoğlu’nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin’in geçen sene Eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. Kızlarım Şevval’i modellikten tanırlar; onlar da davetli olduğu için hep birlikte doğum gününe katıldık. O evde Şevval’in annesi, ablası ve hatta 4 yaşlarındaki küçük yeğeni de vardı. Kendileriyle tanıştık, küçük kızı sevdik. Profesyonel bir çekim ekibi çekim yaptı; Instagram hesabımda hala duran fotoğrafları çektirdik. Katıldığım ve gözlemlediğim partiyle, bugünün gündemini teşkil eden yasaklı madde kullanımı ya da çizgi dışı başka bir eğlencenin olduğu ortamların uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün detaylarıyla net hatırlıyorum, zira aynı gece kedimizin durumunun kötüleşmesi üzerine soluğu veterinerde aldık. Ve o gece kedimiz Tarkan’ı kaybettik.

“HEM ÇOK ÇİRKİN, HEM ÇOK YANILTICIDIR”

Adımın bugün geçtiği haberlerde, Garipoğlu’nun şoförü sanki “uyuşturucu partilerine katılanlardan” biriymişim gibi ifade vermiş iması hem çok çirkin, hem çok yanıltıcıdır. Böyle bir ifade vermiş de olamaz; olsa olsa geçen seneki bu doğum gününden bahsetmiştir. At izi ile it izinin karıştığı bu ortamda şuna dikkat çekmek istiyorum: Bu ifadelerden ünlü isimleri cımbızlayıp, gündemi iyice magazinleştirmek suretiyle sulandırmak isteyenler var. Dikkatli olalım, sosyal medyada ünlü isimler üzerinden yürütülen “magazin şehveti”ne kapılıp bu arada gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım derim.

“UYUŞTURUCU MADDELERİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞI OLDUĞUMUN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM”

Bu vesileyle hayatım boyunca yakın çevremin de çok rahatlıkla şahitlik edebileceği şekilde uyuşturucu maddelerin her türlüsüne karşı olduğumun altını çizmek isterim. Toplumun bütün karar verme mekanizmasını, iradesini ve üretkenliğini dinamitleyen bu zehirle mücadelede devletin her türlü operasyonunu destekliyor; magazine değil büyük resme odaklanıyor, bu suçu yaygınlaştırmak ve tedarik etmek suretiyle gençlerimizin ve ülkemizin başına bela edenlerin hak ettikleri cezayı bulmalarını tüm kalbimle diliyorum."