Çocukların bayramı kitapların bayramı
Yapı Kredi Yayınları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, yazarları ile birlikte çocuklar için etkinlikler hazırladı. Türkiye’nin ilk çocuk dergisi Doğan Kardeş’in ilk sayısı da internet üzerinden erişime açıldı.
Yapı Kredi Yayınları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını yazarlarıyla birlikte hazırladığı oyunlar, eğlenceli deneyler ve bütün ailenin katılacağı etkinliklerle kutlayacak.
Çocukların Bayramı Kitapların Bayramı sloganıyla 23 Nisan Perşembe günü Yapı Kredi Yayınları’nın sosyal medya hesaplarında yapılacak olan etkinliklerde hareketli masallardan çizimlere, yemek tariflerinden evde oyun önerilerine Yapı Kredi Yayınları’nın yazar ve çizerleri çocuklarla buluşuyor.
Feridun Oral
YAZAR VE ÇİZERLERLE BULUŞMA
Yapı Kredi Yayınları, her saat başı Instagram hesabında paylaşacağı videolarla Yalvaç Ural, Feridun Oral, Sara Şahinkanat, Selçuk Demirel, Naz Elkorek, Gizem Darendelioğlu, Elvan Uysal Bottoni, Nergis Seli, İpek Çalışlar, Filiz Özdem ve Dilek Yördem Ceylan gibi yazar ve çizerlerini çocuklarla buluşturacak.
Yapı Kredi Yayınları ayrıca sosyal medya hesaplarında haftanın her günü çocukların tek başına veya aileleriyle birlikte ve evde bulunan malzemelerle yapabileceği etkinlikleri Her Güne Bir Etkinlik başlığı altında Yapı Kredi Yayınları Instagram hesabında paylaşıyor.
BİR YAZAR BİR MASAL
24 Nisan Cuma gününden itibaren ise Bir Yazar Bir Masal başlığı ile çocuk edebiyatı yazarlarının videolarını paylaşacak olan Yapı Kredi Yayınları, ilk günü Feridun Oral’ın stop-motion tekniğiyle hazırladığı “Bir Lokmalık Filmler”e ayırdı. 25 Nisan Cumartesi günü ise yazar Sara Şahinkanat, Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan kitabından yola çıkarak hazırladığı video ve oyunla çocuklarla buluşacak. Bir Yazar Bir Masal ile önümüzdeki haftalarda birçok yazar okurlarının evlerine konuk olacak.
DOĞAN KARDEŞ DERGİSİ’NİN İLK SAYISI YKY’NİN İNTERNET SİTESİNDE
Bundan tam 75 yıl önce 23 Nisan 1945’te yayımlanan Doğan Kardeş Dergisi’nin ilk sayısını internet sitesinden erişime açan Yapı Kredi Yayınları, yayımlandığı 40 yılı aşkın sene boyunca bir efsane haline gelen dergiyi sevenleriyle tekrar buluşturdu.
Kuşaklar boyunca birçok çocuğun hayatında iz bırakan ve Türkiye’nin ilk çocuk dergisi olan Doğan Kardeş, 23 Nisan 1945 tarihinde Yapı ve Kredi bankası’nın desteğinde Şevket Rado ve Vedat Nedim Tör tarafından çıkartılmaya başlanmıştı.
Dergiye bu linkten ulaşabilirsiniz: https://bit.ly/DoganKardes
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