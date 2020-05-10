Çöküşten çağdaş Cumhuriyet’e devrim
A7 Kitap, Fethi Karaduman’ın kaleme aldığı, tarihin yönünü değiştiren Türk Devrimi’nin paradigmasının özeti niteliğindeki bir üçlemeyi okurlarla buluşturdu: Osmanlı Devleti’nin yok oluş sürecini açıklayan Çöküş, Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’nı merkeze alan Devrim’in Yolu, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin yapılanmasını anlatan Altın Yıllar.
Çöküş -
Sevr'e Giden Ölüm Yolu / Fethi Karaduman / A7 Kitap / 384 s.
Osmanlı
İmparatorluğu, 1300’lerin başında Anadolu’nun kuzeybatısında küçük bir
beylikken, yaklaşık 200 yıl sonra üç anakaraya yayılan bir imparatorluğa
dönüşmüş, fetihlerin azalması ve durmasıyla da önce duraklama sonra da gerileme
sürecine girmiştir.
Çöküş,
Osmanlı Devleti’nin özellikle 18. yüzyılda nasıl sömürgeleştiğini ve çöküşe
geçtiğini, ekonomik bağlama öncelik vererek anlatmaktadır. Türk Devrimi’nin
önderi Mustafa Kemal Atatürk, İzmir İktisat Kongresi’nde (1923) şöyle
belirtmiştir:
“Türk
tarihi incelenecek olursa, bütün yükseliş ve çöküş nedenlerinin birer ekonomi
meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. Tarihimizi dolduran başarılar
kadar yenilgiler de, kazançlar kadar kayıplar da o dönemlerdeki ekonomik
durumla yakından ilgilidir.”
Kuşkusuz,
Osmanlı Devleti de Türk tarihinin bir parçasıdır. Bu anlamda binlerce yıllık
Türk tarihi içinde Osmanlı’nın yerini de siyasi hamasete kaçmadan, duygusallığa
düşmeden, bilimsel tarihçiliğin ışığında incelemeli ve öğrenmeliyiz.
Bu
anlamda Osmanlı Devleti’nin çöküşünü, neden-sonuç diyalektiğiyle, özellikle
ekonomik açıdan bilimsel yöntemlerle incelemek, çözümlemek topluma tarih
bilinci kazandıracak, günümüze ışık tutacak ve geleceğimizi aydınlatacaktır.
Böylece
bin bir güçlükle can ve kan verilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Osmanlı
Devleti’nin son dönemlerde düştüğü sömürgeleşme ve çöküş sürecinin bir
benzerini yaşamasına da dur denilebilecek, engel olunabilecektir.
Uluslar,
tarihin tekerrür etmemesi için ondan ders almalı, tarihte yaşanan benzer
yanlışlar yinelememeli, yalnızca bilimin ve aklın rehberliğinde ilerlemelidir.
Bu
aydınlık yol, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’ne değil, ezilen bütün dünya
uluslarına bugün de örnek olan Atatürk Devrimi’nin yoludur...
Devrim'in
Yolu / Fethi Karaduman / A7 Kitap / 400 s.
Olağanüstü
güç koşullarda, kısıtlı olanaklarla, yokluklar ve yoksunluklar içinde, dönemin
“Düveli Muazzama” denilen emperyalist güçlerine karşı gerçekleştirilen Ulusal
Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı, Başkomutan, Türk Devrimi’nin önderi Mustafa
Kemal Atatürk tarafından büyük bir utkuyla sonuçlandırılmıştır.
Bu
savaş salt dış düşmana karşı değil, içteki işbirlikçi hainlere karşı da
verilmiştir. Başta İngiltere olmak üzere, emperyalist güçlerin desteklediği iç
isyanlar, düzenli ordu oluşturmaya çalışırken bütün Anadolu’yu pıtrak gibi
sarmıştır. Önce ayaklanmalar bastırılmış, daha sonra da işgalci düşmanla
savaşılmıştır.
Bütün
dünyada hayranlık uyandıran bu mucize, Türk ulusunun can ve kan vererek
yarattığı, tarihe altın harflerle yazılan bir destandır.
Başta
Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği genç kuşaklar olmak üzere
her yaştan yurttaşın kurtuluşa, bağımsızlığa, özgürlüğe ve Türk Devrimi’ne
giden yolu öğrenmesi, tarih bilinci kazanması yanında, Türkiye Cumhuriyeti’ne
sahip çıkmak ve korumak açısından da bir zorunluluktur.
Tarihsel
olayları, süreç içindeki gelişmelerle birlikte, neden-sonuç ilişkileri
kapsamında, iç, dış ve çevresel etkenleri de göz önüne alarak incelemek
bilimsel bir yöntemdir. Her olayın dünü, bugünü ve yarını birbiriyle
bağlantılıdır.
Bu
anlamda Osmanlı Devleti’nin yok oluş sürecini açıklayan Çöküş, Ulusal Kurtuluş
ve Bağımsızlık Savaşı’nı betimleyen Devrim’in Yolu, çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti’nin yapılanmasını anlatan Altın Yıllar adı bu üç kitap, tarihin
yönünü değiştiren Türk Devrimi’nin paradigmasının özetidir.
Altın
Yıllar - Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin Yapılanması / Fethi Karaduman / A7 Kitap
/ 448 s.
Ulusal
Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’nı utkuyla sonuçlandıran Türk ulusu, tam
bağımsızlık, ulusal egemenlik ve özgürlük temelinde yükselen çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti’nin yapılanmasını, Osmanlı Devleti’nden kalan borçları da
üstlenerek -ve daha sonra bu borçların bütününü ödeyerek-, 15 yıl gibi kısa
sürede gerçekleştirmiştir.
Mustafa
Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen ve bir uygarlık tasarımı olan
Türk Devrimi, bilimin yol göstericiliğini esas alan Aydınlanma düşüncesini de
içerir.
Tarihe
Türk Devrimi olarak geçen süreç, Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı ve
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını da kapsar.
Bu
anlamda Altın Yıllar, tarihsel süreç içinde Türk Devrimi’nin oluşumunu ve
gelişimi anlatmaktadır.
Türk Devrimi’nin önderi Mustafa Kemal Atatürk şöyle belirtir: “Türk Devrimi’nin anlamını ve önemini kavrayanlar, onu koruyacak gücü kendilerinde bulurlar.” Bu onurlu görev, Türk ulusunundur!
Video Haberler
- Buket Aydın istifa etti... Tarihi diyalog gündem oldu
- Şehit annesi, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Yer: Ankara... Kameraya böyle yakalandılar
- Saadet Partisi'nden videolu tepki
- Temizlik işçisi Gazi Ceran Heykeli'nin kolu kırıldı
- İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylar kamerada
- Eşinden şüphelendi, bacanağı ile baldızını öldürdü
- TYT deneme sınavı gazeteniz yarın Cumhuriyet'le
- Ülke TV ekranında ölüm tehditleri
- Valilikten Arnavutköy'deki olaya ilişkin açıklama