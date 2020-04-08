Çöpten hurda toplayan vatandaşa 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Elazığ'da koronavirüs nedeniyle denetim yapan polisler, hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan vatandaşa toplam 5 bin 606 TL ceza kesti.
Elazığ'da koronaviürs nedeniyle denetim yapan polisler, sepetli motosikletle hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kişiye 3 bin 150 TL’si koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, toplam 5 bin 606 TL ceza kesti.
Şehrin birçok yerinde denetim yapan polisler, Güney Çevre Yolu’nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren A.K’yi fark edip durdurdu.
Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5’inci maddesi gereği koronavirüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmesini sağladı.
Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen şahsın, motoru da çekiciyle çekildi.
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