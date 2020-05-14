Cumhur İttifakı’nın ‘imar’ temeli

14 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek’in imzasıyla haksız emsal kullandırılarak yapılan Metromall AVM kararının, Etimesgut Belediye Meclisi’nden de geçtiği ortaya çıktı.

Ayrıca, inşaatın ruhsatını da Etimesgut Belediyesi verdi. Gökçek’in, Mustafa Akan’ın sahibi olduğu Söğüt İnşaat’a belediyeye ait otobüs garajını 20 milyon 100 bin TL’ye sattığı ve satışın ardından imar planında ABB Meclisi’nin kararıyla değişiklik yaparak inşaata haksız emsal kullandırdığını gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirmişti.

Söğüt İnşaat’a doğrudan Gökçek’in imzasıyla haksız emsal kullandırılarak yapılan Metromall AVM’nin plan değişikliğinde yeni kararlar ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre, imar planındaki “kot kat emsale dahil olmaz” değişiklik kararının ABB Meclisi’nden bir hafta önce 6 Mayıs 2011 tarihinde MHP’li Etimesgut Belediye Meclisi’ne de geldiği ve onaylandığı tespit edildi.

İlçede onaylanan imar planı değişikliği, ABB Meclisi’nde “ilçesinden geldiği şekilde” İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre 13 Mayıs 2011’de oylanarak kabul edildi. İmar planı değişikliğinin ABB Meclisi’nde onaylanmasının ardından, şirkete, inşaata başlama ruhsatını da yine Etimesgut Belediyesi verdi.

5 KAT FAZLA İNŞAAT

Gökçek’in, belediyenin içme suyu, kanalizasyon ve asfalt ihalelerinin büyük çoğunluğunu alan Söğüt İnşaat şirketine, imar planında satıştan sonra değişikliğe giderek milyonluk kazanç sağlattığı ortaya çıkmıştı. 90 bin metrekarelik inşaat alanı için Söğüt İnşaat’a satılan araziye, 2 cümlelik emsal değişikliği ile 450 bin metrekarelik inşaat yapıldığı belgelenmişti.

Karar ABB Meclisi’nde oyçokluğu ile alınmış, doğrudan Gökçek imzasıyla geçirilmişti. Söğüt İnşaat, haksız emsal kullandığı araziye Metromall AVM ve Metromall Konutları’nı yaptı.