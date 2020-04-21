Cumhuriyet hedefte!

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

Öztrak’ın partisinin MYK toplantısı sürerken yaptığı açıklamalar şöyle:

- Cesaret verdi: Türkiye’nin Salda Gölü’ne sahip çıkma mücadelesiyle tanıdığı, Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve kıymetli eşi Fatma Şenel dün gece evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı lanetliyoruz. Biliyorsunuz bir süredir Saray hükümeti belediye başkanlarımız üzerinde acımasız bir ötekileştirme kampanyası uyguluyor. Bu tutum bazı it kopuklara da cesaret veriyor. Olayın peşini bırakmayacağız. Süreci takip edeceğiz.

‘23 NİSAN’ TEPKİSİ

- Başkana yakışmadı: TBMM Başkanı 23 Nisan’da, TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak özel bir oturuma Cumhurbaşkanı’nın katılmayacağını söyleyerek, diğer parti liderlerine de oturuma katılmamalarını önerdi. Bu öneri Gazi Meclisimizin başkanına yakışmamıştır. İnfaz Yasası, YÖK Yasası ve diğer yasaların çıkarılması için sosyal mesafe tedbirlerine uyularak toplanan Meclis, elbette kuruluşunun 100. yılında da toplanmalıdır. Genel Başkanımız 23 Nisan’da Meclis’te olacak, Meclis’in kürsüsünden milletimize seslenecektir.

- Belediyelerle uğraşıyor: Saray virüsle değil, CHP’li belediyelerin verdiği hizmetlerle mücadele ediyor. Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye başkanlarımıza yardım kampanyaları nedeniyle hukuksuz soruşturma açılması, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bedava ekmek dağıtmasının yasaklanması ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı sahra hastanesinin yerinin mühürlenme girişimi, Saray’ın derdinin millet olmadığını gösteriyor.

- Bu neyin davası: Cumhuriyet gazetesi hedefte. Damat Bakan’ın, Kanal İstanbul güzergâhında arsa aldığı haberini yapan muhabire dava açılıyor. Haber yalan mı? Değil. Kanal İstanbul güzergâhında arsa aldığını Bakan’ın avukatı da doğrulamış. Peki, bu neyin davası? Saray’ın iletişim sorumlusu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Boğaz’a nazır Hazine arazisini kiralıyor. Tabii ki, haber oluyor. Bu habere terör soruşturması açılıyor. Sonra da yayın yasağı getiriliyor. 80 yaşında bir dede, sosyal medyadan yapılan bir paylaşımı beğendiği için, cumhurbaşkanına hakaretten karakolda ifadeye götürülüyor. Saray’ın atadıkları da Saray’ın izinden gidiyor.

- İade edilmeli: Milletvekili Ümit Özdağ’ın, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşma için fezleke hazırlanması kabul edilemez. Savcının bu durumda fezleke düzenlemesi, anayasamızın açık ihlalidir. Meclis Başkanı’nın bu fezlekeyi işleme koymadan iade etmesi gerekir.