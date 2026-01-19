Tarih belli oldu: Tapuda o dönem sona eriyor!

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, taşınmaz satışlarında 1 Mayıs’tan itibaren zorunlu olarak uygulanması planlanan Güvenli Ödeme Sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taylan, sistemin devreye girmesiyle hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi risklerin önemli ölçüde ortadan kalkacağını belirterek, “Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak” dedi.

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA RİSKLİ ÖDEME DÖNEMİ SONA ERİYOR

Mevcut uygulamada taşınmaz satışlarında ödeme çoğu zaman alıcı ve satıcı arasında doğrudan yapılıyor. Bu durum, kayıtdışı işlemlerin yanı sıra dolandırıcılık ve sahtecilik vakalarına zemin hazırlıyor. Ayrıca yüksek tutarda nakit taşınması, taraflar açısından hırsızlık gibi ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLU HALE GELİYOR

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerinden korunması, kayıtdışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli ortamda yapılması amacıyla önemli bir düzenlemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi’nin taşınmaz satışlarında da zorunlu olması için Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, 1 Mayıs 2026’dan itibaren taşınmaz satışlarında ödeme nakit, havale veya elektronik fon transferi yoluyla yapılsa dahi, bedelin tapu devriyle eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek.

Hazırlanan taslak düzenleme, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen değerlendirmeler doğrultusunda düzenlemenin nihai halinin verilmesi hedefleniyor.

“DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN TASARLANDI”

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, son dönemde otomobil ve emlak sektörlerinde kapsamlı düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. Güvenli Ödeme Sistemi’nin daha önce otomobil satışlarında uygulanmaya başlandığını belirten Taylan, bu alandaki deneyimin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Emlak sektöründe daha önce devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemine de değinen Taylan, emlakçıların sisteme uyum sağladığını vurguladı. Doğrulama sisteminin önce kiralık ilanlar için geçerli olduğunu hatırlatan Taylan, 1 Şubat itibarıyla satılık ilanlar için de elektronik doğrulamanın zorunlu hale geleceğini ifade etti.

TAPU İŞLEMLERİNDE PARA GÜVENDE OLACAK

Güvenli Ödeme Sistemi’nin 1 Mayıs itibarıyla taşınmaz satışlarında uygulanmaya başlanacağını kaydeden Taylan, düzenlemeyi sektör olarak olumlu karşıladıklarını dile getirdi. Sistemin daha sağlıklı işlemesi için bazı destekleyici düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Taylan, bu görüşleri ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını aktardı.

Gayrimenkul fiyatlarının yüksekliği nedeniyle tapu işlemlerine giderken ciddi miktarda para taşındığını vurgulayan Taylan, sistemin işleyişini şu sözlerle anlattı:

Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak. Belirlenmiş bankalarda hesap açılacak, para orada bloke edilecek. Alınan bir referans numarasıyla e-Devlet üzerinden müracaatla vatandaşlarımız tapu dairesinde işlemleri başlatacak. İşlem bittiğinde de tapu dairesinin izniyle para satıcının hesabına geçmiş olacak. Satışta oluşabilecek olumsuz durumlarda para tekrar güvenli şekilde gayrimenkul sahibinin hesabında kalmaya ve korunmaya devam edilecek.

TEKNİK ALTYAPI VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Taylan, Güvenli Ödeme Sistemi’ne ilişkin emlakçılara yönelik bilgilendirme ve teknik çalışmalar yapılacağını da sözlerine ekledi. Bankalar ve tapu dairelerinin teknik altyapısının sistemin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Taylan, sürecin tüm taraflar için daha güvenli bir gayrimenkul piyasası oluşturacağını ifade etti.