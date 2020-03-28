28 Mart 2020 Cumartesi, 20:04

Cumhuriyet Pazar'ın bu haftaki konuğu Ferhat Göçer. Kendisiyle sanattan daha çok salgını konuştuk. "Bu bizim sınavımız" diyor.

Mustafa K. Erdemol: El yıkamanın tarihini

Özge Mumcu Aybars: Sadeleşmeyi

Elçin Poyrazlar: Evde iş nasıl olacak mı?

Enver Aysever: Hayalet adamın salgın güncesini

Deniz Ülkütekin: Feng Shui öğretisi salgına ne diyoru?

Psikolog Didem Doğan: Karantinada yeniden tanışmayı

Beslenme uzmanı Merve Saatçi: Karantinada beslenmeyi

Vecdi Seviğ: Kurufasulye sevgisini

Sibel Bahçetepe: Güçlü değil dengeli bağışıklığı

Figen Atalay: Çocuklara koronavirüs anlatma rehberini

Deniz Yavaşoğulları: Covid 19 hayvanlardan bulaşmazı

Emrah Kolukısa: Blue TV'de yayımlanan ZeroZeroZero dizisini

Ece Piroğlu: Bol ödüllü kısa film Nefesini Tut'u

Gamze Akdemir: Dijital tanrılarınızla tanışını

Mehmet Kızmaz: Elveda Hasankeyf'i

Alper İzbul: Sıkılmanın lüks olduğu günleri yazdılar...

Haftanın online sanat ajandası ile Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu