Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu
Cumhuriyet Pazar, korona günlerinde yine dopdolu bir içerikle buluşuyor. Gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte yarın bayinizden istemeyi unutmayın.
Cumhuriyet Pazar'ın bu haftaki konuğu Ferhat Göçer. Kendisiyle sanattan daha çok salgını konuştuk. "Bu bizim sınavımız" diyor.
Mustafa K. Erdemol: El yıkamanın tarihini
Özge Mumcu Aybars: Sadeleşmeyi
Elçin Poyrazlar: Evde iş nasıl olacak mı?
Enver Aysever: Hayalet adamın salgın güncesini
Deniz Ülkütekin: Feng Shui öğretisi salgına ne diyoru?
Psikolog Didem Doğan: Karantinada yeniden tanışmayı
Beslenme uzmanı Merve Saatçi: Karantinada beslenmeyi
Vecdi Seviğ: Kurufasulye sevgisini
Sibel Bahçetepe: Güçlü değil dengeli bağışıklığı
Figen Atalay: Çocuklara koronavirüs anlatma rehberini
Deniz Yavaşoğulları: Covid 19 hayvanlardan bulaşmazı
Emrah Kolukısa: Blue TV'de yayımlanan ZeroZeroZero dizisini
Ece Piroğlu: Bol ödüllü kısa film Nefesini Tut'u
Gamze Akdemir: Dijital tanrılarınızla tanışını
Mehmet Kızmaz: Elveda Hasankeyf'i
Alper İzbul: Sıkılmanın lüks olduğu günleri yazdılar...
Haftanın online sanat ajandası ile Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu
Video Haberler
- Evini berbere çevirdi
- İmamoğlu: Büyük bir kısıtlılık getirilmeli
- Mehmet Öz'den Nusret Gökçe'ye: Biz bu virüsü boğacağız
- Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu
- Etrafa tükürdü sizi de hasta edeceğim
- Belgrad Ormanı'na girişler kapatıldı
- Canlı yayında milyonların sesi oldu!
- İstanbul'da metro ve tramvaylarda sosyal mesafe önlemi
- Koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı?
- Galata Köprüsü'nde balık tutmayı sürdürdüler