Cumhuriyet Pazar yarın gazetenizle birlikte!

07 Mayıs 2020 Perşembe, 20:27

Bu hafta pazar konuğumuz, arıcılıkla tanışınca yaşamını değiştiren ingilizce öğretmeni Beyza Yavuz. Figen Yanık, Yavuz’la, dört yıl önce Fethiye’de başlayan macerasını, 50 kovanla dört mevsim bal üretimini, çocuklara, çiçeklere adadığı yaşamını konuştu. Yavuz, “Arıcı sayısı artıyor ama arıların besleneceği ?ora geliştirilmiyor” diyor.

Türkan Elçi, Anneler Günü’ne özel babaannesini yazdı: “Kadınlar derken, hele hele güçlü kadınlar, hep babaannem aklıma gelir. Acıdan düşüp, düşüp de kalkmaya çalıştığım zor zamanlarımda onu hatırlardım çoğu zaman...”

Selen Uçer, geçtiğimiz mart ayında yitirdiği annesi Güven Göktan Uçer’in ardından yazdı: “Evet, o artık burada değil. Sokakta her daim kafası dolu yerlere bakarak dalgın yürüyen ben, onu göremeyeceğim bir daha...”

Emrah Kolukısa, karantina günlerinde yeni albümü Mektuplar’ı yayımlayan Nilipek’le söyleşti. Nilipek, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na da destek veriyor. “Şiddet söz konusu olduğunda erkeklerin kayırıldığı bir sistem görüyorum hep” diyor.

Özge Mumcu, Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı ‘yeni normal’i kaleme aldı. AVM ve kuaför için riske değer mi diye soruyor.

Elçin Poyrazlar, iki aylık sokağa çıkma yasağının ardından, karantina kuralları gevşetilince sokakta atılan ilk adımları yazdı... “Yürümek meğer ne büyük özgürlükmüş...”

Mustafa K. Erdemol, yeni bir Beauvoir kitabı okumaya hazır mısınız diye soruyor. Sartre’nin basımını dolaylı olarak engellediği Les Inséparables yayımlanıyor. Erdemol: “Sartre da olsa herhangi bir erkeğin onayına ihtiyacı olmayan, olmaması gereken biri nasıl Sartre beğenmedi diye bastırmaz kitabını? ”

Enver Aysever, Kurşunkalem’de İnsanlık Hitler’den ders çıkardı mı sorusunu soruyor. “Irkçılığın yeniden dirilmesi, geniş kesimlerin bu duyguyla uyuşması, bize açıklıkla gösteriyor ki, yanıt olumlu değil. Bencillikle ırkçılık arasında mesafe çok kı sa. Kişi salt kendini düşünür oldukça zalimleşiyor...”

Figen Atalay, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Toran’ın koordinatörlüğünde yapılan “Karantinada Ebeveyn-Çocuk Araştırması”nı yazdı. Araştırmaya göre anne ve babalar karantina sonrası da çocuklarını yaşamlarının merkezine almak istiyor.

Deniz Ülkütekin, Instagram’daki popüler isimlerden Seda Altın’la evde ezgersiz önerilerini konuştu...

Vecdi Seviğ: Anne mutfağı... Tadına doyum olmaz...

Beslenme uzmanı Merve Saatçi: Karantinada market sepetinizde neler olmalı?

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