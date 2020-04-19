Cumhuriyet Pazar, "yarın" sizlerle!

19 Nisan 2020 Pazar, 10:53

Bu hafta konuğumuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer. Köy-Koop İzmir Bölge Birliği Bölge Başkanı olan Neptün Soyer, Figen Yanık'ın sorularını yanıtladı. Soyer, "Tarım durursa hayat durur" diyor.

Somer Sivrioğlu, nami diğer Somer Şef, dünyanın öbür ucunda kadim Anadolu geleneği ile dayanışma örneğine imza attı. Hastalara ve ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtıyor. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Sivrioğlu, Avustralya'dan Sami Gürel'in sorularını yanıtladı, yemek ve spor tutkusunu anlattı.

Figen Atalay, karantinada evde sıkılan çocuklarla yapılacak etkinlikler listesi hazırladı. Uzmanlardan önerilerle, bu zor günleri biraz neşelendirmenin yollarını yazdı.

Ataol Behramoğlu, "Onu çok büyük yetenekli, bahtsız bir kardeş gibi sevdim, içselleştirdim" diye anlattığı şair Attila Jozsef'i yazdı.

Mustafa K. Erdemol, tarihe geçen mükemmel tanışma anlarını kaleme aldı. Kleopatra ile Sezar, Simon de Beauvoir ile Jean Paul Sartre, Einstein ile Henry Bergson…

Özge Mumcu Aybars'tan karantina notları: Her sektörden herkes derdini yerel yönetimlerle çözmeye çalışıyor. Nedeni de gayet basit, anlık sıkıntılara ani çözümler üretebilmeleri…

Özlem Yüzak, voleybol tarihinin ansiklopedisini yazan eski voleybolcu Gülnur Özfer Görgün'ün hikayesini anlattı. Görgün'ün şimdiki dileği bir voleybol müzesi oluşturulması...

Tayfun İşbilen, salgın günlerinde Avrupa manzaralarını yazdı. "Korona uyazı bile karıştırdı!" diyor.

Enver Aysever'den Kurşunkalem: Parayla baharı satın almak mümkün değil. İnsan alışkanlıklarını gözden geçiriyor. Modern yaşamın dayattığı ne varsa yerle bir oldu. Evlerde yalnızlık büyüyor…

Beslenme uzmanı Merve Saatçi'den evde metabolizmayı hızlandıran tarifler…

Deniz Yavaşoğulları'ndan Pati Günlükleri…

Emrah Kolukısa'dan online sanat ajandası...

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu