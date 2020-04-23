Cumhuriyet Pazar, yarın sizlerle!

23 Nisan 2020 Perşembe, 20:35

Cumhuriyet Pazar'ın bu haftaki konukları Netflix yerli yapımı, 90'lı yıllarda geçen gençlik dizisi Aşk 101’in oyuncuları Pınar Deniz, İpek Filiz Yazıcı, Alina Boz ve senaristi Meriç Acemi. Emrah Kolukısa ile aşkı, romantizmi ve karantina günlerini nasıl geçirdiklerini konuştular. Acemi, diziye şöyle anlatıyor: “Akşam yatağa yattığında aklında ve kalbinde yaşamaya devam edecek!"

Erdal Erzincan’ın ablası Kıymet Erzincan Kına, kardeşini yazdı... Erdal Erzincan'ın Gezici Bağlama Atölyesi, insanın güzel mirasını gelecek nesillere aktarmaya çalışan bir proje...

Hazal Ocak, Buğday Derneği Koordinasyon Kurulu üyesi Oya Arman’la gıda ve salgın konusunu masaya yatırdı. Arman, “Ekolojik tarım dünyayı doyurur” diyor.

Gamze Akdemir, geçmişten bugüne paranın evrimini anlattı... Bir dönemin parası bira olmuş!

Deniz Ülkütekin, yeni teklisi “Süre Dolmadan” ı yayımlayan müzisyen Özge Arslan’la söyleşti...

Merve Saatçi, çocuklarda bağışıklığı güçlendirmenin yollarını kaleme aldı, iki de tarif verdi...

Vecdi Seviğ, geçmişteki iftar sofralarını yazdı...

Özge Mumcu Aybars: Veri siyaseti... Her akşam yoğun bakımda yatanların, entübe olanların, test sayılarının görsellerini görüyoruz ama gerçek verilere ulaşamıyoruz...

Elçin Poyrazlar: Yeni normale dair hayaller... Önce farklı bir ekonomik anlayışın hayalini kursak...

Mustafa K. Erdemol: Toksit erkeklik başımıza bela... Trump, Bolsonaro, Duterte, Lukaşenko... Bu tiplerin ortak özelliği, toksik erkeklikten mustarip olmaları...

Enver Aysever: Halk dalkavukluğuna karşı aydın sorumluluğu... Ne zaman eski yaşamımıza döneceğiz sorusunu çok sıkça işitiyorum... Nedir özlenen?

Pati Günlükleri'nde Deniz Yavaşoğulları'ndan karantina günlerinde keyifle izlenecek köpek filmi önerileri...

Online sanat ajandası...