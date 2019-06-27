Selçuk Efes'te akademiler açılıyor

İzmir’in Selçuk ilçesinde, Efes’in kültür-sanat hayatında önemli bir dönüm noktası olacak olan Köy Akademileri; kadınlar, çocuklar ve engelliler başta olmak üzere birçok vatandaşı kültür, sanat ve üretime daha fazla dahil etmeyi amaçlıyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Uzaklar yakınlaşsın, gelecek parıldasın. Köylerimizdeki çocuklarımız için köylerimizdeyiz” dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma, 00:10

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Köy Akademileri projesi, yaz aylarında kent merkezi dışında yaşayan çocukların kişisel gelişimlerini desteklemek, yabancı dil öğrenip yeni enstrümanlar çalarken, aynı zamanda kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve tiyatroyla tanışmalarını sağlamak amacıyla hayata geçiyor.

Selçuk Efes’te bir kültür-sanat politikası oluşturmak; özellikle çocuklar, gençler, engelliler ve kadınları kültür-sanatın renkli dünyasına daha fazla dahil etmek amacıyla açılacak olan akademilerin ilk aşamasında; çocuklara yönelik drama, yabancı dil, kitap okuma günleri ve müzik kursları açılacak. Zaman içerisinde akademilerin hedef kitlesi ve bünyesindeki kurs çeşitliliği de artacak.
Köy Akademileri projesi için kayıt yaptırmak isteyen çocukların, velileriyle 28 Haziran’a kadar muhtarlıklara, Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne başvurabileceği belirtildi.

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