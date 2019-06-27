Arıcılık “Büyükşehir” desteği ile yaygınlaşıyor

Kırsalda kalkınmayı sağlamak üzere her türlü tarımsal üretimi destekleme hedefiyle yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerine de özel bir önem veriyor. Son olarak Bayındır, Ödemiş, Bergama, Torbalı’nın Ahmetli, Kiraz Dokuzlar ve Olgunlar, Urla’nın Barbaros ve Menderes’in Efemçukuru mahallelerinde 167’si kadın 350 köylüye arıcılık eğitimi verildi. Eğitime katılan 350 üreticiye toplam 1.310 adet arılı kovan, 654 adet boş kovan ve arıcılık ekipmanlarından ve maskeden oluşan toplam 350 takım arıcılık malzemesi dağıtıldı. Arıcılık yaparak geçimlerini sağlamaya başlayan çiftçilerin yüzleri gülerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkan Soyer’in talimatıyla projeyi yaygınlaştırmak için kolları sıvadı. Tire ve Foça’da ilk kez arıcılık eğitimi vermeye hazırlanan Büyükşehir’in programında bu yıl Kemalpaşa, Aliağa, Menemen ilçeleri yer alıyor.