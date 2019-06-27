Otogar hızla yükseliyor

Muğla genelinde yatırımları ve hizmetleri ile dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Torba kavşağında bulunan 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde 74 milyon maliyet ile Bodrum’a kazandıracağı otogarın çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Çalışmaların yüzde 30’u tamamlandı

Otogar inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Gürün, çalışmaların yüzde 30’unun tamamlandığını söyledi. Başkan Gürün, “Otogar ile ilgili mevcut program aksamadan devam ediyor. Otogarın Bodrum katının kat kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Ayrıca zemin kat kolon, perde imalatları ile elektrik imalatları da devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Bodrum’a yakışan bir otogarı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.