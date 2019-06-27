Başkan eşlerinden örnek dayanışma

Farkındalık Merkezi’ndeki parkurlarda önce engel gruplarının yaşadıkları sıkıntıları deneyimleyen, ardından 2 saat süren toplantıda yol haritası belirleyen başkan eşleri, ilçelerine “özel insanlar” için yapacakları çalışmaları içeren dosyayla döndü. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in eşi Gökhan Sengel ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın eşi Teoman Erdoğan’ın da katıldığı toplantı “toplumsal cinsiyet eşitliği” konusunda İzmir farkını da ortaya koydu.

Bu tesisi herkes görmeli

Toplantı öncesi, Engelli Farkındalık Merkezi’nde bulunan parkurlarda tekerlekli sandalyeye binen, karanlıkta yürümeye çalışan, otizmli ve öğrenim güçlüğü çeken bireylerin yaşadıkları sıkıntıları deneyimleyen başkan eşleri, toplumsal farkındalık oluşturmak ve engellilerin yaşadığı sorunları anlayabilmek için herkesi bu merkezi görmeye davet etti.

Konuşmasında belediye başkanlarının eşlerinin pek çok alanda sosyal sorumluluklarının da olduğunun altını çizen Soyer, “Bizlere alanda çalışırken en çok engellilere ilişkin sorunlar iletiliyor. Bunlar aslında bizlerin de sorunu. Türkiye’de 8 milyon engelli nüfusu var. Aileleriyle birlikte bu çok yüksek bir sayı. Biz bunu görmezden gelemeyiz. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak, başkan eşleri olarak bizlerin de sorumluluğu” diye konuştu.