Menemen Madımak’ı andı

Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen anma etkinliği fotoğraf sergisi ile başladı. Madımak’ta katledilen aydınların ve sanatçıların resimleri ve özgeçmişlerinin yer aldığı sergiyi Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte kalabalık bir halk kitlesi gezdi.



CHP Menemen İlçe Örgütü, Emek Partisi Menemen İlçe Örgütü ve HDP Menemen İlçe Örgütü ile Menemende bulunan Alevi dernekleri, STK’lar ve şehir dernekleri de Madımak’la ilgili bir basın açıklaması yayınladılar.



Açıklamada, “Bundan tam 26 yıl önce içerinde gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, yazarlarımızın, sanatçılarımızın, semah dönen canlarımızın da olduğu 33 canımız, 33 aydın insanımız Sivas’ın ortasında tekbirler eşliğinde yakılarak katledildi. Madımak Katliamı sadece Alevilere karşı değil; ezilen, ötekileştirilen, dışlanan, yok sayılan bütün toplumsal kesimlere karşı yapılan bir katliamdır. O yüzden ezilen, ötekileştirilen, dışlanan ve yok sayılan herkesi zulme karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz. Gelin hep birlikte 2 Temmuz’da ırkçılığa, gericiliğe karşı laikliği, özgürlüğü, eşitliği, adaleti, barışı, demokrasiyi ve halkların kardeşliğini savunarak katliamda yitirdiğimiz canları analım” dendi.





Menemen İzban durağından Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş, semah ekibinin gösterisi, basın açıklaması, Menemen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği kısa tiyatro gösterisi ve Menemen Dersimliler Derneği tiyatro gösterisi ile devam eden etkinlik, sanatçılar Erkan Demir ve Nilüfer Sarıtaş’ın söylediği türkülerle son buldu.