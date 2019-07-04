Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, dev kütüphane için kolları sıvadı

Belediye Başkanı Gümrükçü ve Vakıf Başkanı Puğ’un görüşmesi, Gümrükçü’nün İzmir Milli Kütüphane’nin tarihinin anlatımıyla başladı. İkili, Çiğli’de yapılması düşünülen kütüphane ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra Başkan Gümrükçü, Vakıf Başkanı Puğ ile Milli Kütüphane’yi gezdi ve kütüphanedeki eserleri inceledi. Kütüphane tarihi hakkında detaylı bilgi veren Puğ, kütüphanede bulunan eserlerden biri olan Gutenberg matbaasında basılan ilk orijinal kitabı ve Selçuklular döneminden kalma yaklaşık bin yıllık Kuran-ı Kerimi Başkan Gümrükçü’ye göstererek bilgi verdi.

“Kütüphane İzmir için büyük şans”

Başkan Gümrükçü, vakfın çalışmaları ve kitapların kütüphaneye kazandırılması hikayelerinden çok etkilendiğini belirterek; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün üç defa ziyaret ederek yakından ilgilendiği bu muhteşem kütüphane tüm İzmir için büyük bir şanstır. Vakıf Başkanı Ulvi Puğ’un desteğiyle Çiğlili öğrencilerimizi Eylül ayında bu eşsiz mekanla tanıştırma fırsatımız olacak. Buraya yapacağımız kültür gezileri başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılara farklı bir pencere açacaktır. İzmir Milli Kütüphane’den etkilenmemek mümkün değil. Ayrıca İzmir Milli Kütüphane Vakfı’nın yüzyılı aşan tarihi deneyiminin desteğiyle Çiğli’de yapmayı planladığımız kütüphanemiz her yaştan insana hitap edecek bir mekan olacak. Vakıf Başkanı Ulvi Puğ gibi bir değerin bize deneyimleriyle destek olması işimizi çok kolaylaştıracaktır” dedi.