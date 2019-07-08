Başkan Tunç Soyer, Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli ile köydeki aile evlerini gezerek, çocukların ev yaşantısının nasıl olacağına dair bilgiler aldı. Vakfın ve köyün hizmetleri hakkında bilgi veren Nişli, şunları söyledi: "Ağustos ayında eğitim hayatı risk altında olan ve yaşam desteğine gereksinim duyan kız çocuklarına ev sahipliği yapmaya başlayacağız. Onları sadece 18 yaşına kadar değil, tüm yaşamları boyunca destekliyoruz. 15 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan Koruncukköy'de 10 aile evi, 2 gençlik evi ve çok amaçlı salonların olduğu bir bina bulunuyor. Koruncukköy'de gerçekleştirmek istediğimiz bir AB projesi de var. Bu proje kapsamında köyümüze gelen kız çocukların rehabilitasyonları ve onların sosyal, kültürel, sportif hayatlarında onlara yardımcı olacak bir eğitim programı hazırladık."

Koruncuk Vakfı'nın faaliyetlerini dinleyen, yapılan çalışmaların heyecan verici ve olağanüstü olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “Tüm kalbimle sizi kutluyorum. Bir cennet yaratmışsınız. Türkiye’ye örnek bir model oluşturmuşsunuz. Bu hikâyenin sürdürülebilmesi için hep yanınızda olacağız. Bu köy İzmir’e çok yakışacak” şeklinde konuştu.