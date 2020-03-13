ÇYDD Ankara Şubesi yeni yerinde
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi, yeni hizmet yerinin açılışını 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenen törenle yaptı. Açılışa, gazetemiz yazarı Işık Kansu da katıldı.
Şube Başkanı Fürüzan Bilir, açılış konuşmasında ÇYDD Ankara Şubesi’nin mücadele öyküsünün, 1990 yılında “bir avukatlık bürosunun küçük bir odasında” başladığını anımsattı. Bilir, “Bizim ÇYDD olarak en büyük destekçilerimiz, Cumhuriyet değerlerine inanan, bireysel birikimlerini bize inanarak teslim eden Cumhuriyet aydınlarıdır. Onlar bize inanıyor, güveniyor, yön veriyor ve bizleri takip ediyorlar. Biz de onların bu güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışıyor, çabalıyoruz” dedi. ÇYDD gönüllüleri ve bursiyerlerinin de katıldığı açılışta, burslu öğrencilerden oluşan “Klasik Müzik Öbeği” dinletisi de gerçekleştirildi. ÇYDD Ankara Şubesi, artık Kızılay Meşrutiyet Caddesi’ndeki Atıf Bey Apartmanı’nın 8. katında çalışmalarına devam edecek. ANKARA
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