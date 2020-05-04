Damat Bayraktar'dan İBB'ye tehdit

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:14

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın paylaşımına tepki gösterdi. Selçuk Bayraktar, Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden reklam yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek CHP'li Ağbaba'nın ifadelerinin tekzip edilmemesi halinde DENEYAP Projesinin protokolünün T3 Vakfı tarafından fes edileceğini açıkladı.

Kimseden bağış ve yer devir veya tahsis alınmadığını ileri süren Bayraktar, “Bize aktarılan bir kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor?” sorularını yöneltti. Bayraktar, İmamoğlu'nun Twitter paylaşımına "Gururla reklamını yaptığınız Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden T3 Vakfı’na partinizin vekili Veli Ağbaba tarafından ahlaksızca iftira atılıyor. Sayın Ekrem İmamoğlu, ya siz bu iftiraları tekzip edin, ya biz İBB ile devam eden DENEYAP işbirliği protokolünü feshedelim" ifadeleri ile cevap verdi.

Selçuk Bayraktar, ayrıca mahkeme kararını da paylaşarak T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokolden kaynaklı herhangi bir ödeme yapılmadığını ifade etti.

TEZCAN DA AKP'Lİ VEKİLLERİ TEHDİT ETTİ

Bayraktar'ın tepkileri üzerine AKP'li trol Fatih Tezcan da AKP'li vekillere seslendi. Tezcan, Bayraktar'a destek çıkmayan AKP'lileri isim isim ifşa ve protesto etmekle tehdit etti.

Tezcan, "DUYURU! Selçuk Bayraktar’ı @selcuk CHP MV Veli Ağbaba’ya @veliagbaba‘ya karşı savunmayıp yalnız bırakan @Akparti Milletvekilleri’ne!

#AnalizMerkezi olarak sizi tek tek, isim isim, hesap hesap ifşa ve protesto ederiz! Sustuğunuz Yeter! BEKLİYORUZ!" ifadelerini kullandı.

AĞBABA PAYLAYMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Selçuk Bayraktar, köşeye sıkışınca yalana sarılmış. Mahkemedeki savunmanız nakit bağış almadığınız yönünde. Bizim zaten nakit para ya da bağış iddiamız yok; T3'e 41 trilyon liralık destek verildiğini söylüyoruz. İBB'nin dosyaya gönderdiği bu protokol mü yalan?" iddiasında bulunmuştu.



