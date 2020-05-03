Danimarka’da son 24 saatte koronavirüsten 9 ölüm
Danimarka’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 9 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 484’e çıktı.
Ülkede son bir günde 9 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 484’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 116 kişi daha artarak, 9 bin 523’e çıkarken; şu ana kadar 6 bin 987 kişi de iyileşti.
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