Danıştay Başkanlığı seçimi ertelendi
Yaş haddinden emekliye ayrılan Zerrin Güngör'den boşalan Danıştay Başkanlığı için 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
Yaş haddinden 20 Mart Pazartesi günü emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Kovid-19 önlemleri kapsamında Danıştay'da sade bir törenle uğurlanmıştı. Önlemler kapsamında, 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim de ertelendi. Seçimin ne zaman yapılacağı konusunda tarih belirlenmedi.
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