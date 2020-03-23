Danıştay Başkanlığı seçimi ertelendi

23 Mart 2020 Pazartesi, 16:10

Yaş haddinden 20 Mart Pazartesi günü emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Kovid-19 önlemleri kapsamında Danıştay'da sade bir törenle uğurlanmıştı. Önlemler kapsamında, 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim de ertelendi. Seçimin ne zaman yapılacağı konusunda tarih belirlenmedi.





