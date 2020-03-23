Danıştay Başkanlığı seçimi ertelendi

Yaş haddinden emekliye ayrılan Zerrin Güngör'den boşalan Danıştay Başkanlığı için 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

AA
23 Mart 2020 Pazartesi, 16:10

Yaş haddinden 20 Mart Pazartesi günü emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Kovid-19 önlemleri kapsamında Danıştay'da sade bir törenle uğurlanmıştı. Önlemler kapsamında, 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim de ertelendi. Seçimin ne zaman yapılacağı konusunda tarih belirlenmedi. 



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