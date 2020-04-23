Davutoğlu: Ben değil Erdoğan söyledi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin yaptırdığı değerlendirmede, “Suriye konusunda bütün suçlamalar bana yapılıyor. Ben ‘Emevi Camii'nde Cuma namazı kılacağız’ diye birşey demedim. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Pelikan çetesinin algı operasyonu” ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir televizyon kanalında gündeme değerlendirmelerde bulundu.
“PELİKAN ÇETESİNİN ALGI OPERASYONU”
Davutoğlu, Suriye konusunda bütün suçlamaların kendisine yapıldığını belirterek, “Ben ‘Emevi camiinde Cuma namazı kılacağız’ diye birşey demedim. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Pelikan çetesinin algı operasyonu. Suriye konusunda tek yetkili ben olsaydım durum buraya gelmezdi. Sınırlardan sorunlu Genelkurmay Başkanlığı idi. Kararları veren Başbakandı, ben Dışişleri Bakanıydım” dedi.
“TÜRKİYE 90’LI YILLARA GERİ DÖNDÜ”
Türkiye’nin siyasette yozlaştığını kaydeden Davutoğlu şöyle konuştu:
“AK Parti’yi 2002’de iktidara getiren siyasi yozlaşmaydı. Bugün de bir yozlaşma var. Toplumsal gerginlikten uzak durmak lazım. Kutuplaşmanın tedavisi muhabbet ve nezakettir. 22 Mayıs’ta Başbakanlık’tan ayrıldığımda Türkiye’nin hiçbir ilinde, ilçesinde, kasabasında, köyünde tek bir barikat, hendek kalmamıştır. Eski Türkiye’nin bütün aktörleri AK Parti’yi kullanmaya çalışıyor. Sayın Erdoğan eskisi gibi ‘Eski Türkiye’ demiyor. Türkiye 90’lı yıllara geri döndü.”
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