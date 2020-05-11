Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ı anan Saray Belediyesi'ne soruşturma
6 Mayıs’ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan paylaşımı yapan Saray Belediye Başkanlığı hakkında soruşturma başlatıldı.
6 Mayıs’ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan paylaşımı yapan Saray Belediye Başkanlığı hakkında soruşturma başlatıldı. Saray Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Saray Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından sorumlu çalışanı ifadeye çağrıldı.
6 Mayıs Çarşamba günü başlatılan soruşturma kapsamında emniyet ekipleri Saray Belediye Başkanlığı'na giderek Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan paylaşımının kaldırılmasını talep etti. Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş’in onayı ile paylaşımı kaldıran Saray Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından sorumlu çalışanı cuma günü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Saray Cumhuriyet Savcılığı ifadeyi inceledikten sonra soruşturmanın akıbeti hakkında kararını verecek.
Söz konusu paylaşım şöyleydi:
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