Denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu
Sinop'ta otomobil denize düştü, kendi imkanları ile sudan çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Soner Kara'nın kullandığı 57 AT 750 plakalı otomobil, kent merkezi İskele Meydanı'nda kontrolden çıkarak denize düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği olayda, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kara, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suya batan otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
Video Haberler
- Koronavirüse yakalanan radyocu: Böyle ölmek istemezseniz
- Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'
- Cezavinden dumanlar yükseldi, isyan sloganları atıldı
- Manisa'da kan donduran görüntüler!
- Neden sokağa çıktın? sorusuna böyle yanıt verdi
- Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
- Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
- Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
- Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
- Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!