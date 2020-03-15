Derbiye koronavirüs gölgesi

15 Mart 2020 Pazar, 19:50

Galatasaray - Beşiktaş maçına koranavirüs damgasını vurdu.

Maç başlayana kadar temizlik işlemi yapıldı.

Galatasaray’da sezon başında kadroya dahil olan Radamel Falcao ile devre arası transfer döneminde takıma katılan Marcelo Saracchi, bu maç ile birlikte Beşiktaş karşısında ilk kez sarı kırmızılı formayı terletecekler. Falcao, ligin ilk devresindeki maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.



DEV DERBİ SEYİRCİSİZ



Galatasaray’ın Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşma, hükümetin koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı karar ile seyircisiz olarak oynanacak. Müsabaka için Türk Telekom Stadyumu’na kafileler haricinde yalnızca TFF yetkilileri, kulüp görevlileri, basın mensupları ve güvenlik güçleri alındı. Ayrıca stattaki görevlilerin önlem olarak maske taktığı ve stadın birçok bölümüne el dezenfektanı koyulduğu görüldü.





Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’ndaki son seyircisiz derbisi, 2010-2011 sezonunda Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanmış ve ev sahibi ekip, bordo mavili takıma 1-0 mağlup olmuştu. Öte yandan Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son seyircisiz karşılaşma ise 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanmış ve sarı kırmızılı takım rakibini 2-1 mağlup etmişti.





Galatasaray’ın Beşiktaş’ı konuk ettiği müsabakayı 262 basın mensubu takip etti. 185’i muhabir-yazar, 45’i foto muhabir ve 32’si kameraman olmak üzere 262 kişinin maça akreditesi gerçekleştirilirken, İstanbul medyasından koronavirüs nedeniyle akreditesini iptal eden ve gelmek istemeyen basın mensupları olduğu öğrenildi. Öte yandan Kosova’dan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yapılan akredite başvurularının da Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından kabul edilmediği kaydedildi.





Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbi maçta sarı kırmızılı takımdan 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Müsabakanın ilk 11'inde yer alan Feghouli, Donk ve Seri'nin yanı sıra yedek kulübesinde bulunan Adem Büyük, Beşiktaş müsabakasında sarı kart görmeleri halinde takımlarını gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında yalnız bırakacaklar.





Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde geçtiğimiz hafta 2-1 kazanılan Ankaragücü maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Yalçın, geçtiğimiz hafta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Gökhan Gönül’ü derbide 11’de sahaya sürdü.

Kaleyi Karius’a emanet eden Sergen Yalçın; savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz ve Caner Erkin’den oluşturdu. Orta alanda Atiba-Elneny ikilisini bozmayan Sergen Yalçın, hücum hattında Boyd, Boateng ve N’Koudou’yu görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

Beşiktaş’ın Galatasaray karşısındaki ilk 11’i şöyle: "Karius – Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba Hutchinson, Boyd, Boateng, N’Koudou, Burak Yılmaz."





Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Ruiz ve Kevin N’Koudou ilk kez bir Galatasaray maçında görev alacak. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan ilk maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen İspanyol stoper ve Fransız kanat oyuncusu, Galatasaray karşısında ilk kez forma giyecek.



6 İSİM KART SINIRINDA



Siyah-beyazlılarda derbi karşılaşmaya 6 isim sarı kart sınırında çıkıyor. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Tyler Boyd, Kevin N’Koudou ve Burak Yılmaz ile yedek kulübesinde görev bekleyen Umut Nayir, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta iç sahada oynanacak Antalyaspor maçında görev alamayacak.Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmaya ‘Ruhunuz yeter’ pankartıyla çıktı. Beşiktaş’ın Galatasaray’a konuk olduğu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyuncular sahaya pankartla çıktı. ‘Koronavirüs’ ile mücadele önlemleri gereceğin seyircisiz oynanan maçta futbolcular ısınmada, ‘Ruhunuz yeter’ yazılı pankartla yer aldılar.

