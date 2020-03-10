DEVA Partisi'ne Ali Babacan oy birliği ile genel başkan seçildi
Demokrasi ve Atılım Partisi Kurucular Kurulu ilk toplantısını yaptı. Ali Babacan oy birliği ile genel başkan seçildi.
Ali Babacan’ın 3 aydır ertelediği “Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)” dün resmen kuruldu.
Partinin kurucular kurulunda eski AKP’li bakanlar Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf ve Nihat Ergün ile eski AKP milletvekilleri, MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye karşı adaylık yarışına katılan Ramiz Ongun, Babacan’ın bakanlığı dönemindeki ekonomi ekibinin de yer aldığı 90 isim bulunuyor.
AKP’den istifa eden Mustafa Yeneroğlu listede yer aldığından Babacan’ın partisi TBMM’de temsil edilen 11. parti olacak
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