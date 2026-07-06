Milyonların temmuz zammı netleşti: İşte yeni maaşlar ve ödeme takvimi

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin beklediği temmuz ayı maaş zamları netleşti. En düşük emekli maaşı alan yaklaşık 5,1 milyon kişi ise gözünü TBMM'de görüşülecek yasal düzenlemeye çevirdi.

14 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak kanun teklifinin Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşına ilişkin zam farklarının ise ağustos ayında ödenmesi öngörülüyor.

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı maaş artış oranları da kesinleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 17,76 olurken, memur ve memur emeklileri için maaş artışı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

Yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselirken, 25 bin TL maaş alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin aylığı 29 bin 440 TL'ye çıktı.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri maaş artışını toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkına göre alıyor.

2026 yılının ikinci altı aylık dönemi için toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanırken, altı aylık enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle memurların toplam maaş artışı yüzde 13,52 oldu.

Buna göre bugün itibarıyla 59 bin 896 TL olan lise mezunu en düşük memur maaşı, yüzde 13,52'lik artışla 67 bin 994 TL'ye yükseldi.

1.000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle birlikte en düşük memur maaşı 68 bin 994 TL oldu.

Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan maaşı da zam ve 1.000 TL'lik ilaveyle 71 bin 839 TL'ye çıktı.

Mevcut durumda 26 bin 889 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise zam ve 1.000 TL'lik seyyanen artışla 31 bin 524 TL'ye yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞTİ?

2019 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan en düşük emekli maaşı uygulamasında alt sınır 1.000 TL olarak belirlenmişti.

Daha sonra en düşük emekli maaşı;

Nisan 2020'de 1.500 TL'ye,

Ocak 2022'de 2.500 TL'ye,

Temmuz 2022'de 3.500 TL'ye,

Ocak 2023'te 5.500 TL'ye,

Nisan 2023'te 7.500 TL'ye,

Ocak 2024'te 10.000 TL'ye,

Temmuz 2024'te 12.500 TL'ye,

Ocak 2025'te 14.469 TL'ye,

Temmuz 2025'te 16.881 TL'ye,

Ocak 2026'da ise 20.000 TL'ye yükseltildi.

Hükümet ve AK Parti yönetimi, temmuz ayında en düşük emekli maaşını enflasyon oranı kadar artırma kararı alarak düzenlemeyi TBMM'ye sundu.

Kanun teklifine göre en düşük emekli maaşı yüzde 17,76 artışla 23 bin 552 TL olacak.

5,1 MİLYON EMEKLİ DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK

Hükümetin yaptığı etki analizine göre mevcut durumda en düşük emekli maaşı uygulamasından 4 milyon 917 bin kişi yararlanıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte kök maaşı ve ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında aylık alan yaklaşık 5,1 milyon kişi zamdan faydalanacak.

Düzenlemenin 2026'nın ikinci yarısında bütçeye etkisinin 79,3 milyar TL olması beklenirken, yılın tamamındaki toplam maliyetin 145,6 milyar TL'ye ulaşacağı hesaplandı.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kanun teklifinin 14 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesi, cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Sürecin ağustos ayı başına kadar tamamlanması ve zam farklarının bu tarihten itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Maaşlarını her ayın 15'inde alan memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alacak. Ayrıca 14 günlük maaş farkının da aynı hafta içinde ödenmesi planlanıyor.

Ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklilerine zam farkları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda yatırılacak.

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında alırken, Bağ-Kur emeklilerine ödemeler 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTACAK

En düşük emekli maaşındaki artış, dul ve yetim aylıklarını da etkileyecek.

Taban maaşın 23 bin 552 TL'ye yükselmesiyle birlikte;

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 17 bin 664 TL,

Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlara 11 bin 776 TL,

Ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanlara ise 5 bin 888 TL ödeme yapılacak.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ DE GÜNCELLENDİ

Memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52'lik artış sosyal yardım ödemelerine de yansıdı.

Buna göre;