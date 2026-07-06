NATO Genel Sekreteri Rutte'den 'Erdoğan' ve 'demokrasi' açıklaması: 'Sadece serbest seçimler yapmak yetmez'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’da düzenlenecek olan 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Rutte, zirveye mükemmel bir ev sahipliği yapıldığını belirten Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim" dedi.

Rutte, "Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk Savunma Sanayii karşılıyor. Zirve'nin Ankara'da yapılması çok önemli. Türkiye, NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri" dedi.

"ABD'NİN SAVUNMA SANAYİİNE İHTİYACI VAR"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki kritik rolüne dikkat çekerek, ittifakın Türkiye'nin bu alanda attığı her adımdan halihazırda büyük fayda sağladığını belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayisi vasıtasıyla NATO bünyesindeki birçok ülkeye destek sağladığını vurgulayan Rutte, bu başarıların ve üretim kapasitesinin okyanus ötesinde de karşılık bulduğunu ifade etti.

Genel Sekreter, Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki kabiliyetlerine ve projelerine yönelik ciddi bir ilgisinin bulunduğunu kaydetti.

RUSYA İÇİN 'TEHDİT' İDDİASI

Rusya’dan Ukrayna’ya yönelik tehdit olduğunu iddia eden Rutte, Ukrayna’nın özellikle hava savunma noktasında acil desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Rutte, "Dün gece yaşananlar; Ukrayna’daki masum sivillere, altyapıya ve şehirlere yönelik ayrım gözetmeyen bir saldırıydı. İnsanlar hayatını kaybetti. Ancak Rusya bu savaşı bu şekilde asla kazanamaz" ifadelerini kullandı.

Sözlerinde Rusya’yı suçlamayı sürdüren Rutte, Moskova'nın cephede yaklaşık 35 bin askeri üniformalıyı kaybetmesine rağmen saldırganlığını sürdürdüğünü belirtip askeri açıdan bu durumun Ukrayna’nın sahadaki başarısını, Rus ekonomisini zorladığını ve Rusya’nın kritik savunma sanayi kapasitesini derinlemesine hedef aldığını gösterdiğini iddia etti.

"ARKANSAS'TAN ANKARA'YA KADAR"

Yeni sözleşmelerin yalnızca güvenliği güçlendirmeyeceğini, aynı zamanda ekonomilerin büyümesine, yenilikçiliğe ve Atlantik’in her iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlanmasına katkı sunacağını belirten Rutte, "Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede savunma sanayi yatırımlarımızla ekonomilerimizi de güçlendireceğiz." dedi.

Konuşmasında bölgesel ve küresel diğer güvenlik başlıklarına da yer veren NATO Genel Sekreteri, İngiliz savaş gemisine yaklaşan Rus hava aracının Rusya'nın ne kadar amatör olduğunu gösterdiğini ve İngiltere'nin bu durumu başarılı bir şekilde engellediğini iddia etti.

'ERDOĞAN', 'DENİZ GÖKTAŞ' VE 'DEMOKRASİ' AÇIKLAMASI

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rutte, Hollandalı bir gazetecinin komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını hatırlatıp sorduğu, "Ev sahibi ülkeden övgü dolu sözlerle bahsettiniz, ancak son günlerde içinde muhaliflere, hatta gazetecilere ve bir komedyene (Deniz Göktaş) yönelik yeni bir baskı dalgasına şahit olduk. Ankara, liberal demokrasilerin zirvesine ev sahipliği yapmak için hala makul bir yer mi? Sizce bu zirve, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuları ele alması için iyi bir fırsat mı?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Demokrasi seçimlerden çok daha fazlasıdır. Demokraside seçimler büyük bir öneme sahiptir. Fakat demokrasi aynı zamanda özgür medyadır. Burada olduğu gibi istediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz ve araştırmalarınızı yapabilmenizdir. Demokrasi, aynı zamanda insanların eğer isterlerse protesto gösterileri düzenleyebilmeleridir. Dolayısıyla sadece serbest seçimler yapmak değil. Medya konusunda da, medyanın büyük etkinlikleri bizzat yerinde takip edebilmesi ittifak için önemlidir."