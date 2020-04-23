Devrilen traktördeki baba- kız öldü
Malatya'nın Darende ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Ali Koç(42) ile kızı Gamze Koç(19) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeye giden Ali Koç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, sürücü Ali Koç ile yanında bulunan kızı Gamze Koç, traktörün altında kaldı. Baba ve kızı, çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Koç ile kızı Gamze'nin yaşamını yitirdikleri belirlendi.
Baba- kızın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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