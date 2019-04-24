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Eczacıbaşı zaferle başladı

2018 – 2019 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı karşılaşmaları, VakıfBank Spor Sarayı’nda, VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA takımları arasında oynanan karşılaşma ile başladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba, 20:32

Müsabakayı, 25-23, 17-25, 19-25, 25-18 ve 12-15‘lik setlerle 3-2 Eczacıbaşı VitrA kazandı ve Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı’nda 1-0 öne geçti.

Ayrıca; her iki takım oyuncuları karşılaşmanın seremonisine, 23 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için, “Avrupa Şampiyonası Ankara’da, Filenin Sultanları Sahada!” yazılı pankartla çıktı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı karşılaşmalarının programı şöyle:

TARİH SAAT MAÇ YAYIN SALON
26 Nisan 2019, Cuma 18.00 VakıfBank – Eczacıbaşı VitrA TRT SPOR VakıfBank Spor Sarayı
29 Nisan 2019, Pazartesi 18.00 Eczacıbaşı VitrA – VakıfBank TRT SPOR TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
02 Mayıs 2019, Perşembe 18.00 Eczacıbaşı VitrA – VakıfBank TRT SPOR TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
05 Mayıs 2019, Pazar 14.00 Eczacıbaşı VitrA – VakıfBank TRT SPOR TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
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