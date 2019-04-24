Eczacıbaşı zaferle başladı

Müsabakayı, 25-23, 17-25, 19-25, 25-18 ve 12-15‘lik setlerle 3-2 Eczacıbaşı VitrA kazandı ve Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı’nda 1-0 öne geçti.
Ayrıca; her iki takım oyuncuları karşılaşmanın seremonisine, 23 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için, “Avrupa Şampiyonası Ankara’da, Filenin Sultanları Sahada!” yazılı pankartla çıktı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı karşılaşmalarının programı şöyle:
|TARİH
|SAAT
|MAÇ
|YAYIN
|SALON
|26 Nisan 2019, Cuma
|18.00
|VakıfBank – Eczacıbaşı VitrA
|TRT SPOR
|VakıfBank Spor Sarayı
|29 Nisan 2019, Pazartesi
|18.00
|Eczacıbaşı VitrA – VakıfBank
|TRT SPOR
|TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
|02 Mayıs 2019, Perşembe
|18.00
|Eczacıbaşı VitrA – VakıfBank
|TRT SPOR
|TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
|05 Mayıs 2019, Pazar
|14.00
|Eczacıbaşı VitrA – VakıfBank
|TRT SPOR
|TVF Burhan Felek Voleybol Salonu