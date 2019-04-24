Eczacıbaşı zaferle başladı

Müsabakayı, 25-23, 17-25, 19-25, 25-18 ve 12-15‘lik setlerle 3-2 Eczacıbaşı VitrA kazandı ve Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı’nda 1-0 öne geçti.

Ayrıca; her iki takım oyuncuları karşılaşmanın seremonisine, 23 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için, “Avrupa Şampiyonası Ankara’da, Filenin Sultanları Sahada!” yazılı pankartla çıktı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı karşılaşmalarının programı şöyle: