PİAR Araştırma anketi: AKP'li seçmenlerden Erdoğan'a net mesaj

28.04.2026 11:37:00
PİAR Araştırma, AKP'ye oy vereceğini belirten seçmenlere, "Bugün yürüttüğü politikaları hiç değiştirmeden seçime giderse AK Parti'ye oy verir misiniz?" sorusunu sordu. Seçmenlerin yüzde 21,3'ü "Oy vermem" yanıtını verdi.

PİAR Araştırma, 3-6 Nisan 2026 tarihinde 26 kentte 2 bin 440 katılımcı ile bir anket gerçekleştirdi.

Ankette AKP'ye oy vereceğini belirten seçmenlere, "Bugün yürüttüğü politikaları hiç değiştirmeden seçime giderse AK Parti'ye oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

Seçmenlerin yüzde 64,8'i oy veririm derken yüzde 21,3'ü ise oy vermeyeceğini belirtti. Ankete göre, AKP'li seçmenlerin yüzde 13,9'u soruya kararsız kaldıklarını ifade etti. Bu sonuçlar seçmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP yönetiminin politikalarından memnun olmadığı görüşünü ortaya koydu.

AYNI ANKET CHP SEÇMENLERİ İLE YAPILDI

Aynı anket CHP'ye oy vereceğini belirten seçmenlerle de yapıldı. 

"Bugün yürüttüğü politikaları hiç değiştirmeden seçime giderse CHP'ye oy verir misiniz?" sorusa seçmenlerin yüzde 90,2'si "Oy veririm" dedi.

Soru karşısında oy vermem diyenlerin oranı yüzde 5,8 olurken kararsızım diyenlerin oranı ise yüzde 4 oldu.

