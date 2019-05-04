Efeler Ligi'nin şampiyonu belli oluyor

Voleybol Efeler Ligi'nde Play-Off final serisinin ilk 2 maçında deplasmanda 2 kez mağlup olduğu Fenerbahçe'yi evinde üst üste 2 defa yenerek seride durumu 2-2'ye getiren Arkasspor, yarın rakibiyle 5'inci ve son maçına çıkacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı kazanacak takım 2018-19 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek. İki kulüp de ligde şimdiye kadar 4'er şampiyonluk elde etti. İzmir ekibi Arkasspor, 2006, 2007, 2013 ve 2015 yıllarında lig şampiyonu oldu. Fenerbahçe ise 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

Fenerbahçe, serinin üçüncü maçında setlerde 2-0 öne geçip tie-break setinde 4 kez şampiyonluk sayısı atmasına rağmen salondan mağlubiyetle ayrılmış, dördüncü maçı da kazanan Arkas seriyi eşitlemişti.



