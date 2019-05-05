Filede şampiyon VakıfBank

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final serisinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yenen VakıfBank şampiyon oldu ve kupayı müzesine 11. kez götürdü.

İlk sete iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA iyi başladı ancak VakıfBank, üstün oyunu ile karşılaşmanın ilk setini kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Sarı-Siyahlı ekip attığı taktik servislerle sayılar bulan sarı-siyahlı ekip, teknik molasını 12-9 önde kapattığı seti 25-18 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü set, iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı ve 11. sayıya kadar iki ekip birbirine üstünlük kuramadı. VakıfBank, köşeden yaptığı atakla teknik molayı 12-11 önde geçti. Sarı-siyahlılar, Zhu Ting'i smaçlarıyla aradaki farkı açtı ve 18-13 öne geçti. Konuk ekip, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak seride durumu 3-2 yaptı ve 11. şampiyonluğunu elde etti.

ECZACIBAŞI VİTRA: 0 - VAKIFBANK: 3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Merve Atlıer, Meliha İsmailoğlu)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Robinson, Zehra Güneş, Sloetjes, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Güner)

SETLER: 17-25, 18-25, 21-25