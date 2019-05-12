Atanın toprağı Anıtkabir'e götürülüyor

İstanbul Masterleri Atletizm kulübü Atletleri bu yıl 32 yıldan beri yaptıkları gibi Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan toprağı İpsala dan koşmaya başlayarak Ankara'ya getirecek ve Anıtkabir Komutanlığına teslim edecekler.