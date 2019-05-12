Atletler 16 Mayıs Perşembe günü kendilerine İpsala sınır kapısında törenle verilen toprağı bayrak koşusu şeklinde ara vermeden E5 karayolunu takiben Tekirdağ,İstanbul,Kocaeli,Sakarya, Düzce, Bolu illerinden geçerek yaklaşık 55 saatte Ankara'ya ulaşacak ve 19 Mayıs Pazar günü 10:30 da törenle Anıtkabir Komutanlığına teslim edecekler.
Atanın toprağı Anıtkabir'e götürülüyor
İstanbul Masterleri Atletizm kulübü Atletleri bu yıl 32 yıldan beri yaptıkları gibi Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan toprağı İpsala dan koşmaya başlayarak Ankara'ya getirecek ve Anıtkabir Komutanlığına teslim edecekler.
Yayınlanma tarihi: 12 Mayıs 2019 Pazar, 12:12
Atletler 16 Mayıs Perşembe günü kendilerine İpsala sınır kapısında törenle verilen toprağı bayrak koşusu şeklinde ara vermeden E5 karayolunu takiben Tekirdağ,İstanbul,Kocaeli,Sakarya, Düzce, Bolu illerinden geçerek yaklaşık 55 saatte Ankara'ya ulaşacak ve 19 Mayıs Pazar günü 10:30 da törenle Anıtkabir Komutanlığına teslim edecekler.