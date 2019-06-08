Fransa Açık'ta şampiyon Barty

Roland Garros tek kadınlar final karşılaşmasında Ashleigh Barty, rakibi Marketa Vondrosouva’yı 2-0’lık setlerle mağlup etti.

Kariyerinde ilk defa Grand Slam finalinde mücadele eden iki raketin karşılaşması, 6-1 ve 6-3’lük setlerle Avustralyalı oyuncunun lehine tamamlandı.

İlk final, ilk şampiyonluk

Tenisin 4 büyük turnuvasına verilen isim olan Grand Slamlerden birinde ilk defa final oynayan 23 yaşındaki raket, elde ettiği galibiyetle adını efsane oyuncuların bulunduğu listeye yazdırdı.

Barty, daha önce 2019 Miami Masters’da kupaya uzanarak kariyerinin bu maça kadar en büyük zaferini kazanmıştı.

Turnuvanın son günü

Roland Garros 2019, 9 Haziran Pazar günü Rafael Nadal ve Dominic Thiem'i karşı karşıya getirecek tek erkekler finalinin ardından sona erecek.