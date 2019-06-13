Filenin Sultanları'ndan geri dönüş

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 4'üncü haftasında Çin etabında mücadele eden Türkiye, üçüncü ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Jiangmen Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibini 22-25, 18-25, 25-16, 25-20 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 12'inci maçında 10'uncu galibiyetini alarak puanını 29'a yükseltti.

Filenin Sultanları, organizasyonun 5. ve son haftasında Ankara'da 18 Haziran Salı günü Belçika, 19 Haziran Çarşamba günü İtalya ve 20 Haziran Perşembe günü de Brezilya ile karşılaşacak.

SALON: Jiangmen Spor Merkezi

HAKEMLER: Khaled Al-Zughaibi (Suudi Arabistan), Shin Muranaka (Japan)

TÜRKİYE: Ebrar, Cansu, Zehra, Fatma, Meliha, Kübra, Simge (L), Gözde, Şeyma, Yasemin, Buse

POLONYA: Grajber, Witkowska, Nowicka, Sytsiak, Kakolewska, Smarzek, Stenzel (L), Alagierska, Medrzyk, Rózanski, Gorecka

SETLER: 22-25, 18-25, 25-16, 25-20, 15-12