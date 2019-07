Gazi efsanesi Ahmet Çelik

HİLMİ TÜRKAY



Veliefendi’nin miting alanlarından farkı yoktu dün. Gazi Koşusu anlatılmaz yaşanır. Sabah saatiyle başlayan aktiviteler gün boyunca sürdü. Yarışsever kupon doldurdu, çoluk çocuk, eşler piknik alanlarında keyifli bir gün geçirdi. Son 4 yıldır Gazi Koşusu’nu bildiğiniz gibi jokey Ahmet Çelik kazanıyordu. Kazanmak tabii ki kolay iş değil ancak Ahmet, Ekrem Kurt’un rekorunu eline geçirmişti. Bu da başlı başına bir olaydır. Yine Ahmet Çelik kazanır diyenleri gördüm. Jokey değişikliğiyle bu yarışa giren Yamanlarbeyi’nin geçilmeyeceğini söyleyenler ağırlıktaydı. Uzun bir süre bu koşuyu kazanma başarısı gösteremeyen Halis Karataş için hayranları “Sihirbaz” lakaplı jokeyin bu kez potaya uzanacağından emindiler. Gökhan Kocakaya ile Mustafa Çiçek arasında olduğu gibi Ahmet Çelik’le Halis Karataş’ın at değişikliği kafamı karıştırmadı değil. Gün içinde koşular birbirini takip ederken Gazi’ye doğru hipodrom, insanları taşımaz bir hâl aldı. (Yetkililer tarafından yapılan açıklama: 25 bin seyirci) Aldığım duyuma göre localardaki insan sayısı dahi her zamankinden iki kat daha artmış (Kapasite bin 400’den 2 bin 800’e çıkmış). Her şey çok güzeldi. TJK Başkanı Serdal Adalı başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarını kutluyorum.

Soyunma odasında başlayan heyecan

Gazi Koşusunun saati yaklaşırken soyunma odasında jokeyler heyecandan yerlerinde duramıyordu. Görevli arkadaş her birinin ellerine bir nebze de olsa sakinleşmeleri için kolonya döktü. Ardından zil çaldı, atlar padoğa geldi, burada at sahibi ve antrenörlerle fikir alışverişinde bulundular. 20 safkan, (10 numaralı Jiminy Cricket koşmadı) içinde bir apranti (Mert Can Çelik) bir de İrlandalı (Cosgrave) vardı. Yarışın startıyla birlikte (mesafe 2 bin 400 metre) at sahipleri, jokeyler, seyisler ve yarışseverlerde heyecan doruğa çıktı. Bu yarışın heyecanı bir başkadır. Ülkenin en iyi safkanları bu koşuda yer alırlar. Safkanlar bin 400 metreyi beraber geçtiler. Herhangi bir kopma olmadı. Ardından Ghost Pasha liderliği alarak son 400’e kadar önde geldi. Yamanlarbeyi yarıştan erken koparken The Last Romance, Ahmet Çelik’le iyi bir yer bularak öne çıkıp 5. kez üst üste finişi birinci geçti. Ahmet’in bu rekoru kolay kolay kırılmaz. Derecesi 2.27.73. The Last Romance yarıştaki iki dişi taydan biriydi. Atın sahibesi Melis Kurtel Emin toplamda 2.847.585 TL kazandı. Koşunun ikincisi Kuzey Kafkasyalı, üçüncüsü Hürat, dördüncüsü ise Scoutled oldu.

Çelik: Prensesim iyi koştu

Gazi Koşusu’nu 5. kez kazanarak kırılması güç bir rekorun altına imza atan başarılı jokey Ahmet Çelik, yarış sonrasında ekibiyle sevincini paylaşırken, “Her zaman prensle kazanıyordum, bu kez prensesle kazandım. Bir ara yarış içinde yaramazlık yapsa da bu yaramazlığı uzun sürmedi. İyi koştu” dedi.