20 bin TL emekli maaşına AKP'den savunma: 'Emeklileri her zaman düşünüyoruz'

TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler 2026 yılı için en düşük emekli maaşının 20 bin lira olarak belirlendiği kanun teklifini geçen hafta Meclis'e sunmuştu.

28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücretin dahi hayli altında kalan bu ücret büyük tepkiye neden olmuş, CHP de ücretin yeniden belirlenmesi talebiyle "Meclis'i terk etmeme eylemi" başlatmıştı

Konuyla ilgili konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise partisinin emekliler için en iyisini yapmayı hedeflediğini söyledi. Emeklileri her zaman düşündüklerini öne süren Büyükgümüş, "Bunu da emeklilerimizin hassasiyetini sömürerek değil, onların buradaki duygusu üzerinden bir aldı kaçtı siyaseti yürüterek değil, hesabımızı kitabımızı yaparak, her zaman emekli büyüklerimizle bir araya gelerek, onların sorunlarını, onların beklentilerini bizzat dinleyerek ve çözümü de en makul Türkiye'nin imkanlarının en üst düzeyinde gerçekleştirerek yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"HEDEFLERİMİZE TEK TEK ULAŞIYORUZ"

Ekonomi programlarının gayet iyi ilerlediğini iddia eden Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah hedeflerimize teker teker ulaşıyoruz. Güçlü bir dezenflasyon süreci var. Enflasyon rakamlarının düştüğünü görüyoruz. Bizim meselemiz günlük, anlık, popülist yaklaşımlarla değil, refah artışının kalıcı olarak tesis edildiği enflasyonun da kalıcı şekilde düştüğü bir iklimi ekonomik anlamda yeniden ülkemize kazandırmak. Bunu AK Parti başardı, bunu Recep Tayyip Erdoğan başardı. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde inşallah bu noktaya hep birlikte varacağız. Geldiğimiz noktayı önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz ve atacağımız çok daha fazla adımlar var. Bunların da planı, programı elhamdülillah bizim tecrübeli kadrolarımızda mevcut. Emeklerimiz ve 85 milyon vatandaşlarımız için çok daha iyisini hayata geçirecek adımları önümüzdeki aylarda atacağız."